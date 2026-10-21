Marcos Rojo fue habilitado por el TAS: podrá jugar la semifinal de la Copa Libertadores 2026

Estudiantes va por la final de la Copa Libertadores

La serie entre Estudiantes y Flamengo se encuentra abierta después del empate 0-0 registrado en el partido de ida en UNO. La revancha se disputará este jueves, desde las 21:30, en el Maracaná, donde el conjunto argentino intentará conseguir la clasificación.

El Pincha mantiene vivo el sueño de conquistar su quinta Copa Libertadores y regresar a una final del torneo después de 17 años. El plantel realizará su último entrenamiento en City Bell antes de viajar a Río de Janeiro, donde quedará concentrado para el encuentro.

La probable formación de Estudiantes