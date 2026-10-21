Marcos Rojo fue habilitado por el TAS: podrá jugar la semifinal de la Copa Libertadores 2026
El Tribunal de Arbitraje Deportivo falló a favor de Estudiantes de La Plata y dejó al defensor a disposición de Alexander Medina para la revancha en el Maracaná.
Estudiantes de La Plata recibió una noticia clave antes de enfrentar a Flamengo por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores 2026: el TAS habilitó a Marcos Rojo y le permitió quedar a disposición del cuerpo técnico para el encuentro en Brasil.
La resolución representa un respaldo al reclamo presentado por el club platense, que había apelado después de que la Conmebol rechazara la inscripción del defensor por considerar que su situación no se ajustaba a la normativa de la FIFA.
Con el fallo favorable, Rojo podrá jugar en el Maracaná y también estaría habilitado para una eventual final si el Pincha consigue avanzar. La decisión del Tribunal deja atrás una controversia que se extendió durante semanas y que había generado incertidumbre en torno a la participación del zaguero.
El TAS habilitó a Marcos Rojo para jugar con Estudiantes
La situación del defensor estuvo marcada por las dificultades que rodearon su salida de Racing, las gestiones para concretar su llegada a Estudiantes y la posterior negativa de la Conmebol. La apelación ante el TAS terminó siendo favorable para el equipo de La Plata. El fallo tomó como referencia antecedentes de otros futbolistas que habían atravesado situaciones similares y recibieron autorización para competir.
El entrenador Alexander Medina había expresado su deseo de contar con Rojo para el compromiso decisivo. "Para él no es fácil. Desde su llegada ha reinado la incertidumbre. Está siendo complejo administrar sus sensaciones. Tiene mucha ilusión y está expectante. Sería ideal contar con él", había señalado el martes.
Estudiantes va por la final de la Copa Libertadores
La serie entre Estudiantes y Flamengo se encuentra abierta después del empate 0-0 registrado en el partido de ida en UNO. La revancha se disputará este jueves, desde las 21:30, en el Maracaná, donde el conjunto argentino intentará conseguir la clasificación.
El Pincha mantiene vivo el sueño de conquistar su quinta Copa Libertadores y regresar a una final del torneo después de 17 años. El plantel realizará su último entrenamiento en City Bell antes de viajar a Río de Janeiro, donde quedará concentrado para el encuentro.
La probable formación de Estudiantes
- Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Marcos Rojo, Leandro González Pírez, Tomás Palacios; Baltasar Rodríguez, Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Joaquín Tobio Burgos; Joaquín Correa o Tiago Palacios y Guido Carrillo. DT: Alexander "Cacique" Medina.
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