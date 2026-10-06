Quién cerrará el show en la despedida de Lionel Messi de la Selección: los rumores que circulan
Lionel Messi se despide este martes de la Selección Argentina y el misterio ronda en torno a quién será el artista que concluirá tan emotiva jornada.
Finalmente, llegó el día: este martes, Lionel Messi viste por última vez la camiseta de la Selección Argentina y la despedida promete momentos sumamente emotivos. No obstante, el misterio en torno al "último tango" del capitán de la Scaloneta tiene que ver con el artista que cerrará el show una vez concluido el partido ante Benín.
El cierre definitivo de la velada cuenta con una "sorpresa musical" no anunciada oficialmente en la grilla, dado que la AFA y la organización han mantenido bajo estricto hermetismo la identidad de quien saldrá al escenario para dar el broche de oro al evento.
De acuerdo con el cronograma oficial de la jornada, los shows musicales posteriores al partido y al espectáculo de drones se dividen así:
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22:10: La Sole (Soledad Pastorutti)
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22:15: Ulises Bueno
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22:35: Show sorpresa de cierre
Las principales versiones y rumores sobre el gran cierre de la despedida de Messi
Aunque de manera oficial se anunció simplemente como un momento sorpresa, en las últimas horas han trascendido distintas posibilidades:
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Sergio Torres: Es una de las filtraciones con más fuerza en las últimas horas; el icónico cantante de cumbia santafesina guarda una conocida amistad cercana con Messi.
Airbag: Comenzó a sonar fuerte luego de que la banda le dedicara a Messi el tema «Por mil noches» en su reciente recital en Rosario.
Los Palmeras: Otra alternativa de cumbia santafesina muy cercana a la familia del capitán.
Cierre familiar/emotivo: No se descarta que la sorpresa exceda un número musical tradicional y contemple un momento especial junto a Antonela Roccuzzo, sus hijos y su familia en el campo de juego.
El cronograma completo de la despedida de Lionel Messi en la Selección Argentina
La gran previa (Desde las 17:30)
Las puertas del estadio se abrirán temprano para recibir a los miles de hinchas que colmarán las tribunas. El color y la música estarán a cargo de reconocidos artistas nacionales que calentarán la previa:
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17:30 — Apertura con animación (Un Poco de Ruido) y banda en vivo.
17:40 — Show en vivo de Sebastián Mendoza.
17:50 — Presentación de Román, El Original.
18:00 — Show de Amar Azul.
18:10 — Presentación de Santi Cairo.
18:20 — Explosión de cuarteto con Q'Lokura.
18:40 — Nueva tanda de animación con Un Poco de Ruido.
19:00 — Show estelar de Damas Gratis.
20:00 — Entonación del Himno Nacional Argentino a cargo de Fabio Santana, en la antesala de la salida de los equipos a la cancha.
El partido y el show del entretiempo
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20:00 — Comienzo del encuentro amistoso entre la Selección Argentina y Benín.
Entretiempo — El descanso del partido contará con un show exclusivo a cargo de Gaspar Benegas.
El cierre y la gran fiesta post-partido (A partir de las 22:03)
Una vez finalizados los noventa minutos llegará el momento más emotivo y deslumbrante de la noche, con homenajes, sorpresas y un despliegue tecnológico inédito sobre el césped del Monumental:
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22:03 — Impactante show de drones y fuegos artificiales iluminando el cielo de Núñez.
22:10 — Presentación en vivo de La Sole (Soledad Pastorutti).
22:15 — Show musical de Ulises Bueno.
22:30 — El gran cierre con un show sorpresa para despedir al capitán de la mejor manera.
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