Quién cerrará el show en la despedida de Lionel Messi de la Selección: los rumores que circulan

Las puertas del estadio se abrirán temprano para recibir a los miles de hinchas que colmarán las tribunas. El color y la música estarán a cargo de reconocidos artistas nacionales que calentarán la previa:

17:30 — Apertura con animación (Un Poco de Ruido) y banda en vivo.

17:40 — Show en vivo de Sebastián Mendoza .

17:50 — Presentación de Román, El Original .

18:00 — Show de Amar Azul .

18:10 — Presentación de Santi Cairo .

18:20 — Explosión de cuarteto con Q'Lokura .

18:40 — Nueva tanda de animación con Un Poco de Ruido.

19:00 — Show estelar de Damas Gratis .

20:00 — Entonación del Himno Nacional Argentino a cargo de Fabio Santana, en la antesala de la salida de los equipos a la cancha.

El partido y el show del entretiempo

20:00 — Comienzo del encuentro amistoso entre la Selección Argentina y Benín.

Entretiempo — El descanso del partido contará con un show exclusivo a cargo de Gaspar Benegas.

El cierre y la gran fiesta post-partido (A partir de las 22:03)

Una vez finalizados los noventa minutos llegará el momento más emotivo y deslumbrante de la noche, con homenajes, sorpresas y un despliegue tecnológico inédito sobre el césped del Monumental: