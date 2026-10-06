Quién es Agustín Giay, lateral de la Selección Argentina que juega con el "4" en la despedida de Lionel Messi

Orígenes en el Ciclón: realizó gran parte de su formación en las inferiores de San Lorenzo, donde debutó en la máxima categoría durante 2022. Su dinámica en la banda y versatilidad táctica lo llevaron a portar la cinta de capitán en varios encuentros pese a su corta edad.

Transferencia a Brasil: a mediados de 2024, sus buenas actuaciones le permitieron dar el salto internacional al ser adquirido por el Palmeiras. En el conjunto paulista consolidó su madurez táctica, sumó roce de alta exigencia en la Copa Libertadores y se consagró campeón del Campeonato Paulista.