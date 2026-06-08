Ni Giay ni Capaldo: Lionel Scaloni deslizó que el reemplazo de Balerdi no entrena con la Selección Argentina

En ese mismo sentido, el técnico detalló que evaluarán a los demás compañeros para ver "de dónde tiramos", y luego remarcó su planificación ideal para la semana: "Y el miércoles que ya el chico que decidamos pueda estar con nosotros". Esta última frase denota que no está practicando actualmente en la concentración, lo que descartaría de plano a los futbolistas que ya trabajan con el equipo de manera diaria.