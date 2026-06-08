Ni Giay ni Capaldo: Lionel Scaloni deslizó que el reemplazo de Balerdi no entrena con la Selección Argentina
El director técnico Lionel Scaloni habló sobre el sustituto de Balerdi en la Selección. El entrenador sorprendió y dejó en claro que no está en el plantel.
Durante la última conferencia de prensa, Lionel Scaloni sorprendió al referirse al inminente reemplazante del defensor Leonardo Balerdi. Lejos de confirmar a los laterales Agustín Giay o Nicolás Capaldo, que entrenan con el plantel, el técnico dejó entrever que el nuevo convocado para el Mundial 2026 no está en Kansas City.
La postura en la Selección Argentina sobre el nuevo convocado
El estratega nacional aclaró que esperarán al amistoso para tomar la decisión final sobre la lista definitiva. "Tenemos una idea y en base a como termine mañana vamos a decidir, pero sí, del miércoles no creo que pase", adelantó con total firmeza el conductor de la Albiceleste.
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En ese mismo sentido, el técnico detalló que evaluarán a los demás compañeros para ver "de dónde tiramos", y luego remarcó su planificación ideal para la semana: "Y el miércoles que ya el chico que decidamos pueda estar con nosotros". Esta última frase denota que no está practicando actualmente en la concentración, lo que descartaría de plano a los futbolistas que ya trabajan con el equipo de manera diaria.
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