Quién es el argentino que se tomó un descanso en la nieve junto a la estrella de la Fórmula 1
Sacha Fenestraz compartió días de esquí y camaradería con Lando Norris, reciente campeón del mundo, y mostró el detrás de escena de sus vacaciones.
Sacha Fenestraz volvió a captar la atención fuera del asfalto al dejar ver cómo pasa sus días de descanso en el cierre del año, nada menos que acompañado por una de las figuras más importantes del automovilismo actual. El piloto cordobés, que compite en la Super Fórmula Japonesa, disfrutó de unas vacaciones en la nieve junto a Lando Norris, flamante campeón de la Fórmula 1 con McLaren, en un exclusivo centro de esquí de Francia, donde también coincidieron otros corredores y amigos del ambiente.
Con apenas 26 años, Fenestraz se transformó en uno de los nombres que llevan la bandera argentina por distintas categorías internacionales. Aunque nació en Francia, se crió en Córdoba y desarrolló gran parte de su carrera en Europa, donde pasó por divisiones formativas de monopostos, tuvo un paso por la Fórmula E y hoy es protagonista en la Super Fórmula Japonesa, una de las categorías más exigentes del mundo. En ese camino forjó amistades fuertes, entre ellas la que mantiene desde hace años con Norris.
El punto de encuentro para el descanso fue Courchevel, uno de los destinos de esquí más exclusivos de Francia. Desde allí, Fenestraz compartió en sus redes sociales varias imágenes de los días que pasó con amigos y familiares y acompañó el posteo con un mensaje cargado de espíritu festivo: “Últimas semanas del año con amigos y familia. Feliz Navidad a todos, espero que Papá Noel les traiga unos lindos regalitos”. En las fotos se los pudo ver junto a otros pilotos como Edward Jones y Max Fewtrell, además del reconocido DJ neerlandés Martin Garrix.
La diversión del grupo también quedó registrada en un video que subió Ed Jones, piloto con experiencia en la IndyCar y en las 24 horas de Le Mans. Allí se observa a todos esquiando y enfrentando una pendiente pronunciada, con Norris mostrando ciertas dudas antes de lanzarse. “No quiero hacer esto... no sé si quiero hacerlo”, se lo escucha decir al campeón de la Fórmula 1 en 2025, mientras que Fenestraz acompaña la escena con una frase tan espontánea como reveladora: “Por el amor de Dios”.
La amistad entre el argentino y el británico tiene raíces profundas. En una entrevista brindada tiempo atrás a Infobae, Fenestraz explicó cómo se conocieron y recordó que incluso llegaron a convivir en Inglaterra. “Fue en el equipo Tech 1 de la Fórmula Renault Europea. Ahí corría contra Lando y nos hicimos amigos en esa época. A fines de 2016 se me acercó el manager de Lando, Fraser Sheader, que sigue siendo mi representante hoy en día”, contó. Además, no escatimó elogios hacia el campeón: “Es una persona increíble. Tiene un corazón inmenso. Es una persona muy buena”.
