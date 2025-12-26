Quién es el argentino que se tomó un descanso en la nieve junto a la estrella de la Fórmula 1

La amistad entre el argentino y el británico tiene raíces profundas. En una entrevista brindada tiempo atrás a Infobae, Fenestraz explicó cómo se conocieron y recordó que incluso llegaron a convivir en Inglaterra. “Fue en el equipo Tech 1 de la Fórmula Renault Europea. Ahí corría contra Lando y nos hicimos amigos en esa época. A fines de 2016 se me acercó el manager de Lando, Fraser Sheader, que sigue siendo mi representante hoy en día”, contó. Además, no escatimó elogios hacia el campeón: “Es una persona increíble. Tiene un corazón inmenso. Es una persona muy buena”.