Atento Colapinto: Christian Horner analiza un desembarco estratégico en Alpine de cara al 2026

Christian Horner

Según informó el diario neerlandés De Telegraaf, Horner estaría en conversaciones con el Grupo Renault para adquirir una porción del paquete accionario de la escudería con sede en Enstone. La idea del británico sería asumir un rol mixto, combinando influencia en la gestión deportiva con participación societaria, una figura similar a la que ejerce Toto Wolff en Mercedes. Durante sus dos décadas al frente de Red Bull, se consolidó como uno de los jefes de equipo más influyentes de la parrilla, con múltiples títulos mundiales en su haber.