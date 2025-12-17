Atento Colapinto: Christian Horner analiza un desembarco estratégico en Alpine de cara al 2026
Medios europeos aseguran que el exjefe de Red Bull mantiene conversaciones para adquirir acciones de la escudería francesa y regresar a la Fórmula 1 con un rol similar al de Toto Wolff en Mercedes.
La reconfiguración interna de Alpine de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1 podría sumar un nombre de peso inesperado. En las últimas horas, versiones surgidas en Europa indican que Christian Horner evalúa seriamente la posibilidad de ingresar a la estructura del equipo francés no solo desde lo deportivo, sino también como accionista, marcando así su regreso a la máxima categoría tras su abrupta salida de Red Bull.
Luego de un 2025 muy por debajo de las expectativas, el conjunto rosado busca un golpe de timón que le permita dejar atrás el fondo del Campeonato de Constructores. El mayor tiempo de uso del túnel de viento, producto de esa mala campaña, y el cambio de proveedor de motores a Mercedes aparecen como pilares técnicos del nuevo proyecto. A eso se suma una dupla de pilotos confirmada que genera ilusión, con Franco Colapinto y Pierre Gasly al volante, pero la estructura directiva todavía presenta incógnitas.
Según informó el diario neerlandés De Telegraaf, Horner estaría en conversaciones con el Grupo Renault para adquirir una porción del paquete accionario de la escudería con sede en Enstone. La idea del británico sería asumir un rol mixto, combinando influencia en la gestión deportiva con participación societaria, una figura similar a la que ejerce Toto Wolff en Mercedes. Durante sus dos décadas al frente de Red Bull, se consolidó como uno de los jefes de equipo más influyentes de la parrilla, con múltiples títulos mundiales en su haber.
El interés de Horner se explica también por el actual vacío de poder en Alpine. Tras la renuncia de Oliver Oakes, el cargo de jefe de equipo permanece sin un titular definitivo. Flavio Briatore, asesor ejecutivo, concentra hoy las decisiones estratégicas más importantes, entre ellas la confirmación de Colapinto para 2026, mientras que Dave Greenwood cumple funciones de manera interina en el día a día. La eventual llegada del británico podría aportar estructura y liderazgo a largo plazo.
Un factor clave en esta posible operación es la relación personal entre Horner y Briatore, que se mantiene desde hace años dentro del paddock. Sin embargo, aun en el caso de concretarse la compra de acciones, Horner no podría involucrarse activamente en las decisiones deportivas hasta mediados de 2026, debido al período de inhabilitación conocido como “gardening leave”, una cláusula habitual en la F1 que busca evitar la transferencia inmediata de información sensible entre equipos rivales.
Por ahora, desde Enstone no hubo confirmaciones oficiales, pero el solo rumor ya genera expectativa en el ambiente. La posibilidad de sumar a una figura del peso de Christian Horner refuerza la sensación de que la escudería francesa apunta a una reconstrucción profunda, con ambición deportiva y una estructura dirigencial más sólida para afrontar el nuevo ciclo reglamentario que se avecina.
