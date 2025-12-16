La Fórmula 1 oficializó la vuelta de Portugal al calendario y confirmó su lugar en 2027 y 2028
La Máxima anunció que el GP de Portugal se disputará nuevamente en Portimão y reemplazará a Zandvoort durante dos temporadas.
La Fórmula 1 dio un nuevo paso en la planificación de su calendario a mediano plazo y confirmó una noticia esperada por muchos fanáticos: el Gran Premio de Portugal regresará oficialmente al campeonato en las temporadas 2027 y 2028. El anuncio fue realizado por la categoría a través de sus canales oficiales y marca el retorno de un escenario que había quedado fuera del cronograma tras la reconfiguración posterior a la pandemia.
El circuito elegido será nuevamente el Autódromo Internacional del Algarve, ubicado en la ciudad de Portimão. Este trazado reemplazará al Gran Premio de los Países Bajos, que actualmente se corre en Zandvoort y dejará su lugar dentro del calendario oficial. Según detalló la organización, el acuerdo inicial contempla dos temporadas, aunque no se descarta una eventual extensión si la experiencia resulta positiva.
Portugal había sido parte del calendario de la Fórmula 1 en 2020 y 2021, en un contexto excepcional marcado por las restricciones sanitarias en Europa. Su última carrera se disputó el 2 de mayo de 2021 y tuvo como ganador a Lewis Hamilton, que por entonces competía con Mercedes. Max Verstappen y Valtteri Bottas completaron el podio de una prueba que dejó buenas sensaciones tanto en lo deportivo como en la respuesta del público.
El regreso fue celebrado por Stefano Domenicali, presidente de la Fórmula 1, quien destacó el entusiasmo de los aficionados portugueses y las características del trazado. “Estoy encantado de que regrese al calendario y de que este deporte siga despertando la pasión de nuestra increíble afición portuguesa. El circuito ofrece emoción desde la primera curva hasta la bandera a cuadros”, expresó en el comunicado oficial difundido por la categoría.
El Autódromo Internacional del Algarve tiene una extensión de 4,6 kilómetros y es reconocido por su diseño técnico, con importantes desniveles, curvas rápidas y sectores que exigen precisión tanto en la puesta a punto de los autos como en la conducción. Estas particularidades suelen dar lugar a carreras dinámicas, con oportunidades de sobrepaso y un alto nivel de exigencia física para los pilotos.
Con esta confirmación, la Fórmula 1 continúa combinando sedes históricas con circuitos más modernos, en un calendario cada vez más global. El retorno de Portugal refuerza la presencia europea en la Máxima y ratifica que Portimão volverá a ser protagonista del Gran Circo a partir de 2027.
