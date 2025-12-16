La Fórmula 1 oficializó la vuelta de Portugal al calendario y confirmó su lugar en 2027 y 2028

image

Portugal había sido parte del calendario de la Fórmula 1 en 2020 y 2021, en un contexto excepcional marcado por las restricciones sanitarias en Europa. Su última carrera se disputó el 2 de mayo de 2021 y tuvo como ganador a Lewis Hamilton, que por entonces competía con Mercedes. Max Verstappen y Valtteri Bottas completaron el podio de una prueba que dejó buenas sensaciones tanto en lo deportivo como en la respuesta del público.