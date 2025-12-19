Mercedes mostró el sonido del motor que impulsará a Franco Colapinto en la nueva era de la Fórmula 1

El video, de poco más de 20 segundos, fue publicado desde la planta de Brixworth, en el Reino Unido, donde Mercedes desarrolla sus motores de la categoría. Allí se escuchan las primeras aceleradas del nuevo V6 turbo híbrido, que responde a una normativa completamente renovada. La principal transformación pasa por el equilibrio entre el sistema eléctrico y el de combustión: la energía pasará a repartirse en partes iguales, dejando atrás el esquema anterior en el que el motor térmico tenía mayor protagonismo.