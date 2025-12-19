Mercedes mostró el sonido del motor que impulsará a Franco Colapinto en la nueva era de la Fórmula 1
El proveedor alemán dio a conocer las primeras aceleradas de su unidad de potencia 2026, que marcará el inicio de una etapa clave para Alpine y para el piloto argentino
La Fórmula 1 comenzó a palpitar uno de los cambios más profundos de su historia reciente y Mercedes decidió ofrecer un primer adelanto simbólico pero contundente: el sonido de su nuevo motor, diseñado bajo el reglamento técnico que entrará en vigencia en 2026. Se trata de la unidad de potencia que utilizará Alpine a partir de la próxima temporada y que tendrá a Franco Colapinto como uno de sus protagonistas.
El video, de poco más de 20 segundos, fue publicado desde la planta de Brixworth, en el Reino Unido, donde Mercedes desarrolla sus motores de la categoría. Allí se escuchan las primeras aceleradas del nuevo V6 turbo híbrido, que responde a una normativa completamente renovada. La principal transformación pasa por el equilibrio entre el sistema eléctrico y el de combustión: la energía pasará a repartirse en partes iguales, dejando atrás el esquema anterior en el que el motor térmico tenía mayor protagonismo.
Además, el reglamento 2026 eliminará definitivamente el MGU-H, uno de los componentes más complejos y costosos de los actuales motores híbridos, y potenciará de manera notable el sistema eléctrico, que será hasta tres veces más potente. En ese contexto, dentro del paddock ya circulan versiones que posicionan a Mercedes como el fabricante mejor preparado para este nuevo escenario, por delante de sus rivales directos como Ferrari, Red Bull-Ford, Audi y Honda.
La casa alemana no solo proveerá motores, sino también la transmisión a cuatro equipos: Mercedes, McLaren, Williams y Alpine. Un dato que no pasa desapercibido, teniendo en cuenta el historial reciente de la marca en la era híbrida. Desde 2014, Mercedes acumuló ocho campeonatos de constructores consecutivos y fue protagonista de un dominio pocas veces visto en la categoría, con más de 140 victorias y casi 400 podios en poco más de una década.
Para Alpine, la asociación representa una apuesta fuerte luego de una temporada decepcionante, en la que el equipo quedó lejos de los puestos de vanguardia. La expectativa está puesta en que el nuevo reglamento permita barajar y dar de nuevo, y que el cambio de proveedor sea un punto de inflexión. En ese proyecto aparece Colapinto, con la mirada puesta en 2026 como el año para consolidarse definitivamente en la elite.
El nuevo auto de Alpine será presentado el 23 de enero y pocos días después comenzarán los primeros ensayos privados en Barcelona. Más adelante llegarán las pruebas oficiales en Bahréin, antes del inicio del campeonato en Melbourne. Mientras tanto, el sonido del motor ya empezó a alimentar ilusiones.
