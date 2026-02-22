Logró ascender a Primera con el Huracán de Antonio Mohamed: la nueva vida del japonés Yusuke Kato en el fútbol
Se retiró del fútbol en 2021 y hoy integra un cuerpo técnico en el continente asiático. Su imborrable huella en el país y el inolvidable ascenso con el "Globo".
El fútbol argentino rara vez vio jugadores provenientes de Asia destacarse en sus canchas, lo que convierte cada aparición en un hecho singular. En los últimos años, Ryoga Kida sorprendió al debutar con la camiseta de Argentinos Juniors, pero la historia más recordada pertenece a Yusuke Kato.
Su paso por Huracán dejó una huella imborrable: participó en el ascenso a Primera División en 2007 bajo la conducción de Antonio Mohamed y abrió un camino poco común para los futbolistas asiáticos en el país. Tras su retiro en 2021, Kato continúa ligado al fútbol, esta vez desde la dirección técnica en el Muktijoddha Sangsad KC.
Yusuke Kato y su paso por el fútbol
Kato, nacido en Osaka, llegó a Argentina siendo un adolescente y rápidamente se sumó a las inferiores de Huracán, donde aprendió a adaptarse a un fútbol exigente.
Con esfuerzo y perseverancia, logró ganarse un lugar en el primer equipo, siendo parte del plantel que alcanzó el ascenso a Primera División en 2007, recordado especialmente por un gol decisivo que iluminó su paso por el club.
Tras su etapa en el “Globo”, Kato continuó su trayectoria en Defensores de Belgrano y más tarde emprendió un regreso a Asia, donde jugó en ligas de Japón, India y Tailandia.
Hasta su retiro en 2021, defendió los colores de MIO Biwako Shiga, Dempo SC y Nakhon Ratchasima, siendo uno de los pocos futbolistas asiáticos en jugar en Argentina.
Su vida después del retiro
Tras retirarse en 2021, Kato decidió seguir ligado al fútbol y se sumó al cuerpo técnico del Muktijoddha Sangsad KC, donde transmite su experiencia y se prepara para, en el futuro, convertirse en entrenador principal.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario