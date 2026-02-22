Logró ascender a Primera con el Huracán de Antonio Mohamed: la nueva vida del japonés Yusuke Kato en el fútbol

Hasta su retiro en 2021, defendió los colores de MIO Biwako Shiga, Dempo SC y Nakhon Ratchasima, siendo uno de los pocos futbolistas asiáticos en jugar en Argentina.

Su vida después del retiro

Tras retirarse en 2021, Kato decidió seguir ligado al fútbol y se sumó al cuerpo técnico del Muktijoddha Sangsad KC, donde transmite su experiencia y se prepara para, en el futuro, convertirse en entrenador principal.