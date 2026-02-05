Quién es Giovanni Baroni, la joya de Talleres que rescató al equipo en la Copa Argentina

Doce días después, en el estadio Marcelo Bielsa, Baroni volvió a ser protagonista y salió al rescate de Talleres en el estreno de la Copa Argentina 2026. Con el tiempo cumplido, empujó en el área chica un centro de Augusto Schott y destrabó el partido ante Argentino de Merlo. Ya en tiempo adicional, Valentín Depietri selló el 2 a 0 con una corrida desde mitad de cancha y una definición ante el arquero Alejo Tello.