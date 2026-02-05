Quién es Giovanni Baroni, la joya de Talleres que rescató al equipo en la Copa Argentina
El juvenil de Talleres debutó a los 17 años, marcó en la Copa Argentina 2026 y despierta ilusión en Córdoba por su talento y proyección.
Sin proponérselo, Newell’s quedará marcado para siempre en la carrera de Giovanni Baroni. Frente al equipo rosarino, el juvenil de Talleres debutó en Primera División con 17 años y dos días, en el estadio Mario Alberto Kempes, y vivió un estreno inolvidable con victoria y los primeros aplausos de los hinchas.
Doce días después, en el estadio Marcelo Bielsa, Baroni volvió a ser protagonista y salió al rescate de Talleres en el estreno de la Copa Argentina 2026. Con el tiempo cumplido, empujó en el área chica un centro de Augusto Schott y destrabó el partido ante Argentino de Merlo. Ya en tiempo adicional, Valentín Depietri selló el 2 a 0 con una corrida desde mitad de cancha y una definición ante el arquero Alejo Tello.
El respaldo de Carlos Tevez y un debut que ilusiona en Talleres
“Lo vengo viendo hace tiempo, pero es chico y hay que llevarlo de a poco y respetar sus tiempos”, dijo Carlos Tevez tras su debut. Los partidos amistosos fueron una prueba para Baroni, que respondió con talento y desparpajo, convenciendo de que la edad no es un impedimento para destacarse en el fútbol argentino.
En aquella noche, el juvenil encaró con habilidad y coraje, se hizo cargo de las pelotas paradas y asistió a Ronaldo Martínez en el gol que abrió el marcador. En Tevez encontró un respaldo clave y a alguien que conoce lo que significa asumir responsabilidades desde joven: el Apache debutó en Boca en 2001, con 17 años, y ante Talleres.
La aparición de Baroni genera ilusión en Córdoba. Es el futbolista más joven de Talleres en debutar en las últimas dos décadas, según informó el periodista Mauricio Coccolo, y superó marcas de Javier Pastore, Cristian Pavón y Julio Buffarini.
El Flaco ya vistió la camiseta de la Selección argentina Sub 17 en un torneo disputado en Chile, organizado por Universidad Católica, donde fue goleador con cuatro tantos. El apellido Baroni, además, está profundamente ligado a Talleres: Giovanni hizo las inferiores en el club, al igual que su hermano Thiago. Su padre, Gonzalo, fue futbolista y tuvo un paso por La T, mientras que su tío Leonardo Baroni, lateral izquierdo, cumplió tres etapas en el conjunto cordobés.
