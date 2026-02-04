Con dos goles sobre la hora, Talleres eliminó a Argentino de Merlo de la Copa Argentina
En Rosario y por los 32vos de final de la Copa Argentina 2026, el conjunto de Carlos Tevez estuvo cerca de ir a los penales. ante el conjunto del Ascenso.
Talleres se impuso 2-0 este miércoles, con dos goles sobre la hora, ante Argentino de Merlo en el Estadio Marcelo Bielsa, en Rosario, por los 32vos de final de la Copa Argentina 2026.
El equipo cordobés buscaba recuperarse tras un inicio irregular en el Torneo Apertura, mientras que el conjunto de la Primera B afrontaban su primer partido oficial del año. Los de Carlos Tevez sufrieron y casi tienen que recurrir a los penales, pese a la diferencia de categoría.
Es que los tantos del conjunto cordobés llegaron recién a los 90 y 98 minutos, a través de Giovanni Baroni y Depietri, respectivamente.
El cruce marcó el debut de ambos equipos en la actual edición de la Copa Argentina y aparecía como una buena oportunidad para Talleres de reencontrarse con el triunfo. La "T" arrancó el Torneo Apertura con una victoria 2-1 ante Newell’s en Córdoba, pero luego sufrió dos derrotas consecutivas por el mismo marcador frente a Vélez y Platense.
Con apenas tres puntos en el campeonato, el equipo dirigido por Carlos Tevez logró finalmente imponer la diferencia de categorías y avanzar a la siguiente ronda del certamen federal, uno de los grandes objetivos de la temporada.
Las formaciones de Talleres y Argentino de Merlo para el cruce por Copa Argentina
- Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Luis Palomino y Gabriel Báez; Giovanni Baroni, Ulises Ortegoza, Matías Galarza y Juan Sforza; Valentín Depietri y Ronaldo Martínez. El director técnico es Carlos Tevez.
- Argentino de Merlo: Alejo Tello; Luis Monge, Enzo Tamborelli, Víctor López y Diego Ursino; Alan Salvador, Nahuel Sica, Cristian Medina y Gastón Scisci; Lucas Scarnato y Martín. El entrenador es Cristian Tula.
Otros datos del partido
- Hora: 19:00
- TV: TyC Sports
- Árbitro: Maximiliano Macheroni
- Estadio: Marcelo Bielsa
