Con dos goles sobre la hora, Talleres eliminó a Argentino de Merlo de la Copa Argentina

¡LA T SE ADELANTA SOBRE EL FINAL Y ACARICIA LA CLASIFICACIÓN!



Giovanni Baroni, la joya del conjunto cordobés, arrancó la jugada en mitad de cancha y él mismo definió abajo del arco para poner el 1-0 de Talleres (C) ante Argentino (M) por los 32avos de final de la Copa Argentina. pic.twitter.com/WFRdL2BxtB — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) February 4, 2026

¡DEPIETRI LIQUIDÓ LA HISTORIA Y TALLERES (C) CLASIFICÓ A 16AVOS!



Con una contra letal, el número 11 anotó el 2-0 ante Argentino (M) y selló el pasaje a la próxima ronda, donde enfrentará al ganador del duelo entre Atlético Tucumán y Sportivo Barracas.#CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/ptbeYmC3lC — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) February 5, 2026

El cruce marcó el debut de ambos equipos en la actual edición de la Copa Argentina y aparecía como una buena oportunidad para Talleres de reencontrarse con el triunfo. La "T" arrancó el Torneo Apertura con una victoria 2-1 ante Newell’s en Córdoba, pero luego sufrió dos derrotas consecutivas por el mismo marcador frente a Vélez y Platense.