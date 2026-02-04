Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Talleres vs Argentino de Merlo

El cruce marcará el debut de ambos equipos en la actual edición de la Copa Argentina y aparece como una buena oportunidad para Talleres de reencontrarse con el triunfo. La T arrancó el Torneo Apertura con una victoria 2-1 ante Newell’s en Córdoba, pero luego sufrió dos derrotas consecutivas por el mismo marcador frente a Vélez y Platense. Con apenas tres puntos en el campeonato, el equipo dirigido por Carlos Tevez intentará imponer la diferencia de categorías y avanzar a la siguiente ronda del certamen federal, uno de los grandes objetivos de la temporada.