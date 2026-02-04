Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Talleres vs Argentino de Merlo
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Talleres vs Argentino de Merlo por la Copa Argentina.
Talleres y Argentino de Merlo se enfrentarán este miércoles desde las 19:00 en el Estadio Marcelo Bielsa, en Rosario, por los 32vos de final de la Copa Argentina 2026. El equipo cordobés busca recuperarse tras un inicio irregular en el Torneo Apertura, mientras que el conjunto de la Primera B afronta su primer partido oficial del año.
El cruce marcará el debut de ambos equipos en la actual edición de la Copa Argentina y aparece como una buena oportunidad para Talleres de reencontrarse con el triunfo. La T arrancó el Torneo Apertura con una victoria 2-1 ante Newell’s en Córdoba, pero luego sufrió dos derrotas consecutivas por el mismo marcador frente a Vélez y Platense. Con apenas tres puntos en el campeonato, el equipo dirigido por Carlos Tevez intentará imponer la diferencia de categorías y avanzar a la siguiente ronda del certamen federal, uno de los grandes objetivos de la temporada.
Del otro lado estará Argentino de Merlo, que todavía no tuvo competencia oficial en 2026 debido a que la Primera B Metropolitana comenzará recién el fin de semana del sábado 14 de febrero. El conjunto del oeste bonaerense llegará con rodaje exclusivamente de pretemporada. El equipo conducido por Cristian Tula buscará dar el golpe ante un rival de Primera División y repetir campañas destacadas como la del año pasado, cuando alcanzó las semifinales del Reducido por el ascenso a la Primera Nacional y quedó eliminado frente a Deportivo Armenio.
Las formaciones de Talleres y Argentino de Merlo para el cruce por Copa Argentina
- Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Luis Palomino y Gabriel Báez; Giovanni Baroni, Ulises Ortegoza, Matías Galarza y Juan Sforza; Valentín Depietri y Ronaldo Martínez. El director técnico es Carlos Tevez.
- Argentino de Merlo: Alejo Tello; Luis Monge, Enzo Tamborelli, Víctor López y Diego Ursino; Alan Salvador, Nahuel Sica, Cristian Medina y Gastón Scisci; Lucas Scarnato y Martín. El entrenador es Cristian Tula.
Cómo ver en vivo Talleres vs Argentino de Merlo
La televisación estará a cargo de TyC Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
