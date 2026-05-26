Quién es Ignacio Ovando, la joya de Rosario Central que se suma a la Selección Argentina
Con apenas 18 años, entrenará con la Selección Argentina y podría viajar como sparring al Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
El predio de Ezeiza sigue siendo una fábrica de sorpresas de cara al Mundial 2026. En medio del hermetismo y la expectativa por la lista definitiva de 26, Lionel Scaloni volvió a patear el tablero de los juveniles y convocó a Ignacio Ovando, un defensor de apenas 18 años surgido de las inferiores de Rosario Central, para sumarse de inmediato a los entrenamientos de la Selección Mayor.
El juvenil Canalla no solo tendrá el privilegio de compartir vestuario con los campeones del mundo en la antesala de la gran cita, sino que se perfila firmemente para integrar la delegación oficial y viajar a Estados Unidos, México y Canadá con el selecto rol de sparring.
La citación de Ovando responde a la metodología que el entrenador campeón del mundo y su grupo de trabajo vienen implementando desde hace años: nutrir los entrenamientos de la Mayor con los proyectos más serios del fútbol local. Con 18 años, el zaguero rosarino destaca por su enorme porte físico, su firmeza en el mano a mano y una llamativa madurez táctica para su corta edad. Al igual que sucedió en procesos anteriores, el cuerpo técnico nacional busca que los futbolistas del futuro empiecen a absorber el "estilo Selección" desde adentro. La chance de viajar al Mundial como sparring le daría un roce internacional invaluable para acelerar su consolidación en la Primera de Rosario Central.
Mientras Scaloni monitorea de cerca la recuperación física de Lionel Messi para terminar de delinear los 26 apellidos finales, la lista de sparrings y juveniles que formarán parte de la gira por Norteamérica quedó completamente definida. Ovando compartirá el búnker juvenil con los otros nombres del momento:
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Santiago Beltrán (El arquero revelación de River).
Joaquín Freitas (El delantero millonario que explotó tras su paso por el Ascenso).
Tomás Aranda (La joya de 19 años de Boca).
Nicolás Capaldo (Quien viaja con chances reales de pelear un puesto en la lista de 26 debido a su polifuncionalidad en Alemania).
Toda la delegación albiceleste partirá en las próximas horas rumbo a suelo estadounidense para encarar la última doble fecha de amistosos de preparación. El primer examen será el 6 de junio ante Honduras en College Station, Texas, mientras que la despedida previa a la Copa del Mundo se dará el 9 de junio frente a Islandia en Auburn, Alabama. Allí, a un costado de la cancha, Ignacio Ovando empezará a vivir desde adentro el sueño mundialista, custodiando de cerca la defensa del título que la Selección iniciará oficialmente el 16 de junio en Kansas.
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