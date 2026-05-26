Quién es Ignacio Ovando, la joya de Rosario Central que se suma a la Selección Argentina

La citación de Ovando responde a la metodología que el entrenador campeón del mundo y su grupo de trabajo vienen implementando desde hace años: nutrir los entrenamientos de la Mayor con los proyectos más serios del fútbol local. Con 18 años, el zaguero rosarino destaca por su enorme porte físico, su firmeza en el mano a mano y una llamativa madurez táctica para su corta edad. Al igual que sucedió en procesos anteriores, el cuerpo técnico nacional busca que los futbolistas del futuro empiecen a absorber el "estilo Selección" desde adentro. La chance de viajar al Mundial como sparring le daría un roce internacional invaluable para acelerar su consolidación en la Primera de Rosario Central.