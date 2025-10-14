Scaloni bajó el tono al reclamo del representante de Soulé: la tajante frase sobre su futuro

scaloni

Hoy, en Roma, atraviesa su mejor momento profesional y se ha ganado un lugar como titular en la Serie A, consolidándose como una de las revelaciones del torneo. A pesar del ruido mediático, en la AFA no hay preocupación: consideran que Soulé tiene el deseo de jugar para la Albiceleste y que su oportunidad llegará en el momento indicado.

El DT, por su parte, volvió a mostrar su estilo mesurado y pragmático, sin dejarse llevar por presiones externas. En un contexto de recambio generacional, su mensaje fue claro: la Selección no se negocia, pero las puertas siguen abiertas para quienes demuestren compromiso y nivel dentro del campo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1977847126269845779&partner=&hide_thread=false "ESTÁ EN EL RADAR." Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa sobre Matías Soulé. pic.twitter.com/f6H6YqOM9x — SportsCenter (@SC_ESPN) October 13, 2025