Scaloni bajó el tono al reclamo del representante de Soulé: la tajante frase sobre su futuro
El director técnico respondió sin dramatismo a las quejas del entorno del joven de la Roma de Italia y reafirmó que el joven delantero “sigue en el radar” de la Albiceleste.
El clima alrededor de la Selección Argentina sumó un nuevo capítulo luego de las declaraciones del representante de Matías Soulé, quien dejó entrever la posibilidad de que el delantero de la Roma acepte una convocatoria de Italia ante la falta de oportunidades en el equipo de Lionel Scaloni. Lejos de alimentar la polémica, el entrenador campeón del mundo se refirió al tema con calma y dejó un mensaje que busca cerrar cualquier tipo de controversia.
“Está en el radar, como tantos otros chicos que creemos que pueden aportar”, sostuvo el director técnico del seleccionado nacional, consultado sobre el futbolista que viene destacándose en la Serie A con la camiseta de la Loba.
Scaloni, que habló en la previa del amistoso ante Puerto Rico en Miami, evitó confrontar con el entorno del futbolista, aunque dejó claro que las decisiones se toman pensando en el futuro del equipo. “Ha estado con nosotros, igual que Buonanotte, Garnacho o Carboni. Los seguimos de cerca y los convocaremos cuando creamos que es el momento”, señaló, en una frase que refleja tanto la planificación del cuerpo técnico como su intención de mantener la puerta abierta para todos los jóvenes talentos.
Las declaraciones del agente, Martín Guastadisegno, habían causado revuelo días atrás. “Él es ítalo-argentino y no sé qué podría pasar si no se destraba la situación con Argentina. Todo está abierto”, dijo, insinuando un posible cambio de camiseta. Soulé, de 22 años, surgió en Vélez y se marchó en 2019 rumbo a Juventus sin llegar a debutar en el club, una salida que generó malestar en Liniers.
Hoy, en Roma, atraviesa su mejor momento profesional y se ha ganado un lugar como titular en la Serie A, consolidándose como una de las revelaciones del torneo. A pesar del ruido mediático, en la AFA no hay preocupación: consideran que Soulé tiene el deseo de jugar para la Albiceleste y que su oportunidad llegará en el momento indicado.
El DT, por su parte, volvió a mostrar su estilo mesurado y pragmático, sin dejarse llevar por presiones externas. En un contexto de recambio generacional, su mensaje fue claro: la Selección no se negocia, pero las puertas siguen abiertas para quienes demuestren compromiso y nivel dentro del campo.
