Sergio Ramos está a un paso de convertirse en dueño del Sevilla junto a un socio argentino

El equipo está protagonizando una temporada muy irregular y todavía pelea por asegurar su permanencia en LaLiga. Esa situación también influye directamente en el aspecto económico de la operación. De hecho, algunos medios españoles señalaron que el monto final de la compra podría reducirse considerablemente en caso de que el equipo pierda la categoría. Por eso, las últimas jornadas del campeonato serán decisivas tanto desde lo deportivo como desde lo institucional.

Antes de concretarse definitivamente, la operación todavía necesita la aprobación de LaLiga y del Consejo Superior de Deportes (CSD), organismos encargados de supervisar los cambios de propiedad en los clubes profesionales y verificar la solvencia económica de los nuevos dueños.

image

Quién es el empresario argentino que acompaña a Sergio Ramos

Uno de los nombres que más llamó la atención alrededor de la negociación es el de Martín Ink, el socio argentino que acompaña a Ramos en esta iniciativa. El empresario nació en 1974 y construyó una extensa trayectoria vinculada al mundo de las inversiones y la compraventa de compañías.

Ink es Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) y también realizó estudios de posgrado en la Universidad Austral. Actualmente se desempeña como CEO de Five Eleven Capital y fue una pieza clave para estructurar la propuesta económica que terminó convenciendo a los accionistas del Sevilla.

sergio ramos

El complicado futuro del Servilla en la recta final de LaLiga de España

Mientras tanto, el club intenta enfocarse en resolver su complicada situación deportiva. La campaña fue muy floja y el equipo apenas consiguió 11 victorias en 35 partidos disputados. Esa irregularidad lo dejó apenas tres puntos por encima de la zona de descenso cuando restan pocas fechas para el final del torneo.

El calendario tampoco ofrece demasiada tranquilidad. El conjunto andaluz deberá enfrentar a Villarreal en el Estadio de la Cerámica, luego recibirá al Real Madrid en el Sánchez-Pizjuán y cerrará el campeonato frente al Celta de Vigo en Balaídos. Tres compromisos exigentes que podrían terminar definiendo el futuro inmediato de la institución.

En medio de ese escenario complejo, la posible llegada del campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010 como propietario aparece como un intento de iniciar una nueva etapa para uno de los clubes más importantes de España. La expectativa crece entre los hinchas, que ahora esperan la confirmación oficial de una operación que podría cambiar por completo el rumbo institucional del Sevilla.