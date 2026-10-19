Quién es Pacha Espino, el refuerzo de Racing que hizo enojar a los hinchas con su gesto
Tras el empate ante Independiente, el lateral uruguayo protagonizó un tenso cruce
con los hinchas y su continuidad quedó bajo cuestionamiento.
El presente de Alfonso “Pacha” Espino en Racing atraviesa su momento más delicado. El defensor uruguayo, que llegó en el último mercado de pases para cubrir una baja importante en el equipo, quedó envuelto en una polémica después del empate 1-1 frente a Independiente por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026.
El cruce con los hinchas en el Cilindro profundizó el malestar alrededor de un futbolista que todavía no logró consolidarse en el equipo. Con apenas cuatro partidos disputados desde su llegada, el lateral izquierdo perdió terreno en la consideración del cuerpo técnico y ahora enfrenta un escenario incierto.
Pacha Espino, el refuerzo que Racing buscó para reemplazar a Gabriel Rojas
La Academia incorporó a Espino a comienzos de julio, luego de la transferencia de Gabriel Rojas a Cruzeiro. La salida del lateral argentino dejó un lugar importante en el equipo, por lo que la dirigencia apuntó al uruguayo, que había quedado libre del Rayo Vallecano tras tres temporadas en España.
El defensor llegó con una extensa trayectoria en el fútbol europeo y antecedentes que respaldaban su incorporación. Sin embargo, hasta el momento no consiguió ofrecer el rendimiento que esperaba el club de Avellaneda.
La carrera de Alfonso Espino: de Nacional al fútbol español
Nacido en San Jacinto, Uruguay, Luis Alfonso Espino García comenzó su carrera profesional en Nacional de Montevideo. Allí disputó 92 partidos y convirtió cinco goles antes de dar el salto al fútbol europeo en 2019. Su primera experiencia en España fue en Cádiz, cuando el equipo competía en la Segunda División. Durante su primera temporada quedó cerca de acceder a los playoffs y, en 2020, consiguió el ascenso a La Liga.
Espino permaneció cuatro años y medio en el club andaluz. En ese período acumuló 150 encuentros, tres goles y 12 asistencias, además de ganarse el reconocimiento de los hinchas. A mediados de 2023 continuó su carrera en Rayo Vallecano. Allí sumó 98 partidos en todas las competiciones, con cinco tantos y cuatro asistencias. Su etapa terminó después de la derrota ante Crystal Palace en la final de la Conference League.
Por qué Espino perdió su lugar en Racing
El debut del uruguayo se produjo en la goleada por 4-1 frente a Defensa y Justicia por la Copa Argentina, disputada dos semanas después de su presentación oficial. Luego fue titular en la primera fecha del Clausura, pero tuvo una actuación floja y fue reemplazado durante el inicio del segundo tiempo.
Para la siguiente jornada, Juan Pablo Vojvoda eligió a Ignacio Rodríguez, quien terminó ganándose el puesto. Espino volvió a tener participación en la sexta fecha, cuando ingresó durante los últimos 15 minutos del encuentro ante Boca por la lesión de su compañero.
También disputó el partido completo frente a Independiente Rivadavia, aunque su rendimiento no logró convencer. Desde entonces, no volvió a sumar minutos. En total, el lateral acumuló 249 minutos durante el semestre y apenas cuatro presentaciones, una estadística que refleja las dificultades que tuvo para adaptarse y ganarse un lugar en el equipo.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario