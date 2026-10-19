Quién es Pacha Espino, el refuerzo de Racing que hizo enojar a los hinchas con su gesto

Espino permaneció cuatro años y medio en el club andaluz. En ese período acumuló 150 encuentros, tres goles y 12 asistencias, además de ganarse el reconocimiento de los hinchas. A mediados de 2023 continuó su carrera en Rayo Vallecano. Allí sumó 98 partidos en todas las competiciones, con cinco tantos y cuatro asistencias. Su etapa terminó después de la derrota ante Crystal Palace en la final de la Conference League.

Por qué Espino perdió su lugar en Racing

El debut del uruguayo se produjo en la goleada por 4-1 frente a Defensa y Justicia por la Copa Argentina, disputada dos semanas después de su presentación oficial. Luego fue titular en la primera fecha del Clausura, pero tuvo una actuación floja y fue reemplazado durante el inicio del segundo tiempo.

Para la siguiente jornada, Juan Pablo Vojvoda eligió a Ignacio Rodríguez, quien terminó ganándose el puesto. Espino volvió a tener participación en la sexta fecha, cuando ingresó durante los últimos 15 minutos del encuentro ante Boca por la lesión de su compañero.

También disputó el partido completo frente a Independiente Rivadavia, aunque su rendimiento no logró convencer. Desde entonces, no volvió a sumar minutos. En total, el lateral acumuló 249 minutos durante el semestre y apenas cuatro presentaciones, una estadística que refleja las dificultades que tuvo para adaptarse y ganarse un lugar en el equipo.