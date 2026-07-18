Quién es y dónde juega Pedro Porro, el 23 de España

Los primeros pasos: Arribó al Rayo Vallecano en 2015 y luego pasó al Girona en 2017, club donde finalmente debutó de manera profesional.

El salto de calidad: El Manchester City compró su pase en 2019. Aunque fue dirigido brevemente por Pep Guardiola, fue cedido al Valladolid y luego explotó en el Sporting de Lisboa , coronándose tricampeón bajo la conducción técnica de Rubén Amorim.

La élite actual: En 2023 desembarcó en el Tottenham de la liga inglesa. Rápidamente se ganó la titularidad, fue clave en la reciente consagración de los Spurs en la Europa League 2024/25 y renovó su vínculo contractual a largo plazo.

Cómo se ganó el puesto en España en pleno Mundial 2026

La inserción del defensor en el equipo nacional demandó paciencia. Tras debutar en marzo de 2021 y quedar fuera de la histórica Eurocopa 2024, la llegada del técnico Luis de la Fuente revirtió su suerte. Formó parte del plantel ganador de la Liga de las Naciones 2025 y viajó al Mundial 2026 para ser suplente de Marcos Llorente.

Sin embargo, tras dos partidos iniciales en los que el titular no convenció (frente a Cabo Verde y Uruguay), el entrenador apostó por el hombre del Tottenham. Su actuación ante Arabia Saudita en fase de grupos fue tan contundente que nunca más salió del equipo. Su consagración total llegaría en las fases eliminatorias: anotó su primer gol ante Austria en octavos y fue el MVP (Jugador Más Valioso) de la semifinal frente a Francia, donde marcó el 2-0 definitivo.

PORRO MARCA EL SEGUNDO PARA ESPAÑA pic.twitter.com/j4IkmhD275 — minutouno (@minutounocom) July 14, 2026

En lo personal, la estrella española disfruta de un gran presente familiar acompañado por su pareja, la influencer María Hurtado, y sus dos hijos, Carla y Pedro Jr., conformando su máximo sostén anímico antes de afrontar la final del mundo.