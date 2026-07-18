Quién es y dónde juega Pedro Porro, el 23 de España
Conocé la gran historia de Pedro Porro, el lateral derecho de España que la rompió en el Mundial 2026 y se consolidó como una pieza clave para la final.
España encontró en Pedro Porro a una de sus grandes revelaciones durante el Mundial 2026. Aunque inició el torneo como una alternativa de recambio, el brillante defensor del Tottenham se adueñó de la banda derecha a base de muchísimo esfuerzo, sacrificio táctico y un sorpresivo pero letal aporte goleador.
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La exitosa carrera de Pedro Porro
Nacido el 13 de septiembre de 1999 en la ciudad de Badajoz, el lateral encontró su vocación futbolística en el humilde Gimnástico Don Benito. Su gran impulsor fue su abuelo Antonio, conocido como "Maromo", quien lo acompañaba incondicionalmente a cada entrenamiento:
"Por él voy hasta donde haga falta, como si hubiera que ir al infierno", recordó emocionado su abuelo sobre los inicios del futbolista.
Luego de su etapa formativa, el español construyó una trayectoria en ascenso constante por varios clubes importantes del viejo continente:
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Los primeros pasos: Arribó al Rayo Vallecano en 2015 y luego pasó al Girona en 2017, club donde finalmente debutó de manera profesional.
El salto de calidad: El Manchester City compró su pase en 2019. Aunque fue dirigido brevemente por Pep Guardiola, fue cedido al Valladolid y luego explotó en el Sporting de Lisboa, coronándose tricampeón bajo la conducción técnica de Rubén Amorim.
La élite actual: En 2023 desembarcó en el Tottenham de la liga inglesa. Rápidamente se ganó la titularidad, fue clave en la reciente consagración de los Spurs en la Europa League 2024/25 y renovó su vínculo contractual a largo plazo.
Cómo se ganó el puesto en España en pleno Mundial 2026
La inserción del defensor en el equipo nacional demandó paciencia. Tras debutar en marzo de 2021 y quedar fuera de la histórica Eurocopa 2024, la llegada del técnico Luis de la Fuente revirtió su suerte. Formó parte del plantel ganador de la Liga de las Naciones 2025 y viajó al Mundial 2026 para ser suplente de Marcos Llorente.
Sin embargo, tras dos partidos iniciales en los que el titular no convenció (frente a Cabo Verde y Uruguay), el entrenador apostó por el hombre del Tottenham. Su actuación ante Arabia Saudita en fase de grupos fue tan contundente que nunca más salió del equipo. Su consagración total llegaría en las fases eliminatorias: anotó su primer gol ante Austria en octavos y fue el MVP (Jugador Más Valioso) de la semifinal frente a Francia, donde marcó el 2-0 definitivo.
En lo personal, la estrella española disfruta de un gran presente familiar acompañado por su pareja, la influencer María Hurtado, y sus dos hijos, Carla y Pedro Jr., conformando su máximo sostén anímico antes de afrontar la final del mundo.
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