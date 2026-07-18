Quién es Marc Cucurella, la figura viral de rulos que usa el 24 de España en el Mundial 2026
El carismático Marc Cucurella brilla con España en la actual Copa del Mundo. Su llamativa melena y su alto nivel lo volvieron un fenómeno viral.
La selección de España llegó a la gran final con una destacada generación de jugadores que renovaron la ilusión del equipo europeo. Entre ellos se destaca enormemente Marc Cucurella, el veloz lateral izquierdo que no solo brilla en la defensa, sino que además conquistó a todos los hinchas con su carisma.
El éxito de Marc Cucurella en el Mundial 2026 y su salto al Real Madrid
IMPORTANTE: Los motivos por los que el lunes 20 de julio será feriado y habrá nuevo fin de semana largo
Más allá de sus características físicas, el defensor de 1,72 metros de altura (nacido en la localidad catalana de Alella) demostró ser un pilar inamovible para el esquema del entrenador Luis de la Fuente. A lo largo del torneo, la defensa española solamente recibió un gol en contra, y en materia ofensiva, el jugador de la camiseta número 24 aportó tres asistencias clave en siete partidos disputados.
Su altísimo rendimiento no pasó desapercibido en el exigente mercado de pases europeo. Aunque antes de esta cita mundialista compartía plantel con Enzo Fernández en el Chelsea de Inglaterra, el pasado 15 de junio el Real Madrid confirmó la compra de su pase hasta la temporada 2032. El traspaso, tasado en unos 60 millones de euros, generó una gran controversia en España por su pasado en La Masía, las divisiones juveniles del clásico rival, Barcelona.
El fenómeno en redes sociales y su inminente duelo ante Messi
Su particular cabellera de rulos lo convirtió rápidamente en uno de los personajes favoritos de internet. Durante los festejos de la obtención de la Eurocopa 2024, se volvió viral al entonar un pegadizo cántico subido sobre una mesa en la cena de celebración: "Cucu, Cucurella, se come una paella. Cucu, Cucurella, se bebe una Estrella". Además, en la antesala de esta final del mundo, Google lo homenajeó creando un sticker especial que combina las búsquedas de su nombre con el clásico meme de un gato luciendo su misma melena.
Este domingo, el futbolista que supo coronarse campeón del Mundial de Clubes 2025 y de la Conference League tendrá en sus pies el desafío defensivo más importante de toda su carrera deportiva: contrarrestar por su banda a Lionel Messi, máximo ídolo histórico de la institución que lo vio nacer y quien disputará su último partido en una Copa del Mundo ante la Roja.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario