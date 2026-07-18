Quién es Marc Cucurella, la figura viral de rulos que usa el 24 de España en el Mundial 2026

El fenómeno en redes sociales y su inminente duelo ante Messi

Su particular cabellera de rulos lo convirtió rápidamente en uno de los personajes favoritos de internet. Durante los festejos de la obtención de la Eurocopa 2024, se volvió viral al entonar un pegadizo cántico subido sobre una mesa en la cena de celebración: "Cucu, Cucurella, se come una paella. Cucu, Cucurella, se bebe una Estrella". Además, en la antesala de esta final del mundo, Google lo homenajeó creando un sticker especial que combina las búsquedas de su nombre con el clásico meme de un gato luciendo su misma melena.

Este domingo, el futbolista que supo coronarse campeón del Mundial de Clubes 2025 y de la Conference League tendrá en sus pies el desafío defensivo más importante de toda su carrera deportiva: contrarrestar por su banda a Lionel Messi, máximo ídolo histórico de la institución que lo vio nacer y quien disputará su último partido en una Copa del Mundo ante la Roja.