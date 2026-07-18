Selección Argentina: el video manija estilo Rocky antes de la gran final
La cuenta oficial de la Selección Argentina publicó un emotivo video motivacional al estilo Rocky a pocas horas del partido decisivo frente a España.
A muy poco tiempo de jugar el último partido del Mundial 2026 ante España, la Selección Argentina lanzó en sus redes sociales un espectacular y emocionante video. Con la histórica canción de la película Rocky de fondo, el equipo de Lionel Scaloni avisa que va por la gloria eterna.
La ilusión de la Selección Argentina y el mensaje motivacional
La pieza audiovisual, que rápidamente se volvió viral en la plataforma X, dura un minuto y medio y repasa el exitoso camino de la Scaloneta. Al ritmo de "Going the distance" de Bill Conti, el histórico soundtrack del film pugilístico, la locución arranca con una frase contundente: "Acá viene el campeón defensor".
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A través de distintas imágenes que rememoran los comienzos en los clubes de barrio de figuras como Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Enzo Fernández, el clip destaca la inmensa resiliencia de todo el plantel nacional: "Al que quisieron tirar mil veces y se volvió a levantar". Por supuesto, hay un párrafo aparte para Lionel Messi, destacándolo como "el mejor del planeta" que "nunca baja los brazos y baila con los pies".
Sobre el final del material, apelando a la fibra más íntima de los hinchas y recordando a leyendas eternas como Diego Maradona, César Luis Menotti y "los pibes de Malvinas", el emotivo video cierra con una advertencia muy clara para su rival europeo en esta Copa del Mundo: "Señoras y señores: acá venimos nosotros y vamos por todo".
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