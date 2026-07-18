Selección Argentina: el video manija estilo Rocky antes de la gran final

A través de distintas imágenes que rememoran los comienzos en los clubes de barrio de figuras como Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Enzo Fernández, el clip destaca la inmensa resiliencia de todo el plantel nacional: "Al que quisieron tirar mil veces y se volvió a levantar". Por supuesto, hay un párrafo aparte para Lionel Messi, destacándolo como "el mejor del planeta" que "nunca baja los brazos y baila con los pies".