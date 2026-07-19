Cadena nacional por la Scaloneta: los canales de TV emitieron el Himno cantado por la Selección Argentina
La televisión se unió esta medianoche para transmitir en cadena nacional una versión especial del Himno por los jugadores de la Selección Argentina.
La madrugada de este domingo 19 de julio quedará marcada por un gesto de unidad nacional sin precedentes. A las 00.00, tal como estaba previsto, todos los canales de aire y las principales señales deportivas del país emitieron de manera simultánea la iniciativa denominada "Cantemos el Himno con la Selección Argentina" en cadena nacional.
Un homenaje histórico en la pantalla argentina
El video, que reemplazó la tradicional emisión institucional que los canales de televisión abierta reproducen diariamente, mostró a los futbolistas del equipo dirigido por Lionel Scaloni entonando con fervor las estrofas del Himno Nacional Argentino.
Esta propuesta, coordinada por la productora Torneos, tuvo como objetivo central generar un momento de comunión y apoyo incondicional entre millones de argentinos, justo al comenzar el día que definirá al nuevo campeón del mundo en la gran final frente a España.
Canales que se sumaron a la cadena nacional
La histórica emisión contó con una participación masiva de los medios de comunicación más importantes del país, logrando que el homenaje llegara a cada rincón del territorio argentino:
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Canales de aire: Telefe, eltrece, América TV, El Nueve y la TV Pública.
Señales deportivas: TyC Sports, DSPORTS, ESPN y TNT Sports.
La transmisión simultánea permitió que la jornada de la final iniciara con la voz de los jugadores, fortaleciendo el espíritu de todo un país que se prepara para alentar a la Scaloneta en el partido decisivo.
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