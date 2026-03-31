Quién fue el único futbolista de Zambia que jugó en Argentina: así fue su trágica muerte

El vuelo nunca llegó a destino. El avión en el que se trasladaban se estrelló en el océano Atlántico poco después de despegar, en una tragedia que no dejó sobrevivientes y que acabó con la vida de casi todo el seleccionado zambiano. El impacto fue devastador. Zambia perdió a una generación completa de futbolistas y el mundo del deporte quedó conmocionado por lo ocurrido. Chabala, que había sido una de las grandes figuras del equipo, quedó desde entonces como uno de los rostros más recordados de aquella tragedia.