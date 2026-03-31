Quién fue el único futbolista de Zambia que jugó en Argentina: así fue su trágica muerte
David Chabala fue el único jugador de Zambia en la liga argentina. Su historia quedó marcada por una tragedia aérea que conmocionó al fútbol mundial.
La historia de David Chabala ocupa un lugar singular en el fútbol argentino. El arquero zambiano tuvo un breve paso por el país a comienzos de los años 90 y quedó registrado como el único futbolista de Zambia que jugó en la Primera División local.
Su llegada se dio en la temporada 1991/92, cuando se incorporó a Argentinos Juniors. Si bien su participación en el equipo fue limitada y no logró consolidarse como titular, su presencia no pasó desapercibida: provenía de ser una de las figuras de su selección y tenía un reconocimiento importante en el continente africano.
Antes de su experiencia en Argentina, Chabala ya había construido una sólida reputación como arquero. Fue uno de los pilares de la selección de Zambia y se destacó especialmente en la Copa Africana de Naciones de 1990, donde fue considerado el mejor en su puesto.
Sin embargo, su historia quedó atravesada por un desenlace trágico que lo convirtió en un símbolo mucho más allá de su paso por el fútbol argentino. El 28 de abril de 1993, Chabala viajaba junto al plantel de la selección de Zambia rumbo a Senegal para disputar un partido por las Eliminatorias al Mundial.
El vuelo nunca llegó a destino. El avión en el que se trasladaban se estrelló en el océano Atlántico poco después de despegar, en una tragedia que no dejó sobrevivientes y que acabó con la vida de casi todo el seleccionado zambiano. El impacto fue devastador. Zambia perdió a una generación completa de futbolistas y el mundo del deporte quedó conmocionado por lo ocurrido. Chabala, que había sido una de las grandes figuras del equipo, quedó desde entonces como uno de los rostros más recordados de aquella tragedia.
A más de tres décadas del accidente, su nombre sigue ligado a un doble recuerdo: por un lado, el de haber sido el único jugador de Zambia en el fútbol argentino; por otro, el de una historia marcada por el dolor que dejó una de las mayores tragedias en la historia del deporte.
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