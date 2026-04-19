Quién relata el Superclásico River vs. Boca en cada canal
El Superclásico de este domingo en el Monumental cuenta con dos transmisiones oficiales con diferentes equipos periodísticos.
River y Boca se enfrentan este domingo en un nuevo Superclásico del fútbol argentino, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Apertura 2026, en un marco espectacular y con ambos equipos llegando en buena forma al trascendental partido.
El encuentro se juega este domingo en el estadio Monumental, desde las 17 horas; con arbitraje de Darío Herrera y televisación de ESPN Premium y TNT Sports Premium.
En lo que es todo una novedad, el evento clave para el deporte argentino, no habrá un único canal que pase el histórico duelo, sino que los televidentes podrán elegir entre al menos dos señales. Y de esta manera, también podrá optar entre dos equipos periodisticos diferentes.
Quién relata el Superclásico en cada canal
Para los hinchas que no puedan ir a ver el encuentro al estadio, podrán seguirlo a través de las pantallas de ESPN Premium y TNT Sports, quienes transmitirán el encuentro en paralelo. En ambos casos, será necesario tener contratado el pack fútbol para disponer de ambos canales.
- ESPN Premium: Relato de Sebastián Vignolo, comentarios de Diego Latorre
- TNT Sports: Relato de Pablo Giralt, comentarios de Juan Pablo Varsky
Cómo ver en vivo River vs. Boca, el Superclásico
El encuentro será transmitido por la señal de ESPN Premium y TNT Sports. El partido también se podrá seguir de manera online desde las plataformas de Flow, DGO y Telecentro Play, siempre que se tenga contratado el Pack Fútbol.
Para ver el evento se debe tener contratado el Pack Fútbol y sintonizar TNT Sports:
- Canales 124 de Flow
- Canales 603 (SD) y 1603 (HD) de DirecTV
- Canales 112 (SD) y 1018 (HD) de Telecentro
O sintonizar ESPN Premium:
- Canales 123 de Flow.
- Canales 604 (SD) y 1604 (HD) de DirecTV.
- Canales 111 (SD) y 1017 (HD) de Telecentro.
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