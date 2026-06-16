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Quién relata a la Selección Argentina vs. Argelia en cada canal de TV y streaming

Deportes

Los hinchas argentinos podrán elegir entre varias opciones en TV y streaming para ver los partidos de la Selección Argentina.

Quién relata a la Selección Argentina en el Mundial 2026 en cada canal de TV y streaming. 

Quién relata a la Selección Argentina en el Mundial 2026 en cada canal de TV y streaming. 

La Selección Argentina, vigente campeón del mundo, inicia este martes 16 de junio el camino de la defensa del título con su esperado debut ante Argelia, en el marco de la fecha 1 del Grupo J del Mundial 2026, que también integran Jordania y Austria.

El partido se juega desde las 22 horas de la Argentina en el Estadio Kansas City de esa ciudad de Estados Unidos, con arbitraje del polaco Szymon Marciniak y televisación de Telefe, TyC Sports, DSports, Disney+ y Paramount+.

La multiplicidad de opciones para ver el encuentro también deriva en que los hinchas argentinos puedan elegir entre los diferentes equipos periodísticos.

argentina vs argelia
La Selección Argentina debuta en el Mundial 2026 ante Argelia.

La Selección Argentina debuta en el Mundial 2026 ante Argelia.

Una por una, las duplas que relatarán a la Selección Argentina en el Mundial 2026

Telefe: la pantalla de aire

El canal de las pelotas apuesta por un equipo con un recorrido consolidado en las transmisiones de la Selección, combinando relato pasional, análisis táctico y la cobertura del día a día desde el campo de juego.

  • Relatos: Pablo Giralt

  • Comentarios: Juan Pablo Varsky

  • Campo de juego: Sofía Martínez

TyC Sports: el clásico del cable

La señal deportiva de cable mantiene su fisonomía tradicional con figuras muy identificadas con el canal para relatar los encuentros del conjunto albiceleste.

  • Relatos: Hernán Feler

  • Comentarios: Ariel Senosiain

  • Campo de juego / Vestuarios: Gastón Edul

DSports: mística mundialista y el regreso de una leyenda

La señal exclusiva de DirecTV presentará una de las grandes particularidades de este Mundial, sumando experiencia bajo los tres palos y el regreso a la Copa del Mundo del máximo referente de la prensa gráfica y televisiva del país.

  • Relatos: Gustavo Kuffner

  • Comentarios: Sergio Goycochea y Enrique Macaya Márquez

Disney+: el desembarco en el streaming

La plataforma digital presentará una oferta dual para sus suscriptores, poniendo en pantalla a dos de las duplas más emblemáticas y exitosas de las transmisiones de copas internacionales de las últimas décadas.

  • Opción 1: Mariano Closs y Diego Latorre

  • Opción 2: Sebastián Vignolo y Gustavo López

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