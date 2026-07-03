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Quién relata Selección Argentina vs. Cabo Verde: las opciones en cada canal de TV y streaming

Deportes

La Selección Argentina juega por los 16avos de final Mundial 2026, y son variadas las duplas periodísticas que pueden elegir los hinchas.

Dónde ver a la Selección Argentina en el Mundial 2026 en vivo.

Dónde ver a la Selección Argentina en el Mundial 2026 en vivo.

La Selección Argentina continúa su camino de la defensa de la corona, y este viernes en el estado de Florida tiene una parada brava ante Cabo Verde, la gran sorpresa de la Copa Mundial 2026 de la FIFA, en el partido correspondiente a los 16avos de final que como los juegos previos, los hinchas podrán elegir varias duplas periodísticas para seguirlo.

El encuentro se juega desde las 19 horas de la Argentina en Miami Stadium, con televisación de TyC Sports, Telefe, DSports, Paramount+ y Disney+.

La multiplicidad de opciones para ver el encuentro también deriva en que los hinchas argentinos puedan elegir entre los diferentes equipos periodísticos, con sus respectivos relatores.

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Quién relata Selección Argentina vs. Cabo Verde: las opciones en cada canal de TV y streaming

Una por una, las duplas que relatarán a la Selección Argentina en el Mundial 2026

Telefe: la pantalla de aire

El canal de las pelotas apuesta por un equipo con un recorrido consolidado en las transmisiones de la Selección, combinando relato pasional, análisis táctico y la cobertura del día a día desde el campo de juego.

  • Relatos: Pablo Giralt

  • Comentarios: Juan Pablo Varsky

  • Campo de juego: Sofía Martínez

TyC Sports: el clásico del cable

La señal deportiva de cable mantiene su fisonomía tradicional con figuras muy identificadas con el canal para relatar los encuentros del conjunto albiceleste.

  • Relatos: Hernán Feler

  • Comentarios: Ariel Senosiain

  • Campo de juego / Vestuarios: Gastón Edul

DSports: mística mundialista y el regreso de una leyenda

La señal exclusiva de DirecTV presentará una de las grandes particularidades de este Mundial, sumando experiencia bajo los tres palos y el regreso a la Copa del Mundo del máximo referente de la prensa gráfica y televisiva del país.

  • Relatos: Gustavo Kuffner

  • Comentarios: Sergio Goycochea y Enrique Macaya Márquez

Disney+: el desembarco en el streaming

La plataforma digital presentará una oferta dual para sus suscriptores, poniendo en pantalla a dos de las duplas más emblemáticas y exitosas de las transmisiones de copas internacionales de las últimas décadas.

  • Opción 1: Mariano Closs y Diego Latorre

  • Opción 2: Sebastián Vignolo y Gustavo López

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