Quién transmite en vivo el Superclásico River vs. Boca
Sorpresivamente, no hay un único canal deportivo que tramiste este domingo el Superclásico River vs. Boca.
Ambos en buen momento y con el país futbolero una vez más paralizado, River y Boca juegan este domingo una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino, en el marco de la fecha 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.
En lo que es todo una novedad, el evento clave para el deporte argentino no es transmitido ni por TyC Sports, señal deportiva líder de la Argentina, ni por La TV Pública. Además, tampoco habrá un único canal que pase el histórico duelo, sino que los televidentes podrán elegir entre al menos dos señales.
El encuentro se juega este domingo en el estadio Monumental, desde las 17 horas; con arbitraje de Darío Herrera y televisación de ESPN Premium y TNT Sports Premium.
Cómo ver en vivo River vs. Boca, el Superclásico
El encuentro será transmitido por la señal de ESPN Premium y TNT Sports. El partido también se podrá seguir de manera online desde las plataformas de Flow, DGO y Telecentro Play, siempre que se tenga contratado el Pack Fútbol.
Para ver el evento se debe tener contratado el Pack Fútbol y sintonizar TNT Sports:
- Canales 124 de Flow
- Canales 603 (SD) y 1603 (HD) de DirecTV
- Canales 112 (SD) y 1018 (HD) de Telecentro
O sintonizar ESPN Premium:
- Canales 123 de Flow.
- Canales 604 (SD) y 1604 (HD) de DirecTV.
- Canales 111 (SD) y 1017 (HD) de Telecentro.
Formaciones de River vs. Boca por el Superclásico del Torneo Apertura 2026
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Juan Cruz Meza, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Ian Subiabre; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.
Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.
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