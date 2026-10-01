Quién usará la 10 de Messi en la Selección Argentina: la respuesta de Scaloni que sorprendió a todos
El entrenador explicó qué ocurrirá con la camiseta que utilizó la Pulga y aseguró que existen varios futbolistas con posibilidades de llevarla en el próximo ciclo.
La Selección Argentina comienza a transitar una etapa diferente después de la era de Lionel Messi y uno de los símbolos más importantes de ese proceso será la camiseta número 10. Tras la goleada por 4-0 ante Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes, Lionel Scaloni explicó qué sucederá con el histórico dorsal y cuándo se conocerá al futbolista que lo utilizará de manera habitual.
El entrenador de la Albiceleste fue consultado sobre el futuro de la camiseta que durante tantos años perteneció a la Pulga y evitó anticipar un nombre. El oriundo de Pujato dejó en claro que todavía no existe una decisión definitiva y que hay varios jugadores que podrían asumir ese lugar. Explicó que la camiseta continuará siendo utilizada durante los compromisos que todavía quedan de esta Fecha FIFA.
La camiseta 10 seguirá con Messi hasta el 6 de octubre
La Selección Argentina enfrentará a Burkina Faso el sábado 3 de octubre en el Monumental y posteriormente tendrá un encuentro especial ante Benín, programado para el martes 6 en el mismo estadio. Ese último partido será la despedida de Messi de la Selección Argentina y, por ese motivo, la camiseta número 10 seguirá vinculada al capitán histórico durante esos compromisos.
“La número 10 en estos partidos no. Hasta el 6 la va a usar Leo. A partir de la siguiente fecha ya veremos a quién se la damos. Hay un montón de chicos que la pueden llevar. Antes de oficializar se lo diremos al jugador. Y si quiere, bienvenido sea”, explicó Scaloni.
La declaración del entrenador deja abierta la definición para la próxima convocatoria. Argentina tendrá que decidir entonces quién será el futbolista encargado de utilizar un número que durante más de una década estuvo directamente asociado con Messi.
Scaloni habló de la renovación de la Selección Argentina
La Scaloneta comenzó a incorporar nuevos nombres y el entrenador destacó la importancia que tiene para cualquier futbolista debutar con la camiseta argentina: “Para cualquier entrenador, hacer debutar a un jugador es algo ilusionante, todavía más para un entrenador de selección. Se nota en la cara de los chicos todo lo que genera poder jugar con esta camiseta y todo lo que cuesta. Ellos son privilegiados”.
El director técnico también remarcó que el actual contexto permite darle espacio a jugadores que empiezan a aparecer como alternativas para el futuro del equipo. “Es un orgullo poder darles la oportunidad a estos chicos. Creemos que es el momento ideal para que puedan disfrutar de su convocatoria, exprimirse sabiendo que antes había momentos en los que jugar con esta camiseta costaba un poco más. Ahora es un buen momento para que puedan exprimir su potencial”, completó.
La renovación no implica, según Scaloni, abandonar la identidad futbolística que caracterizó a Argentina durante su ciclo. El objetivo es mantener una determinada manera de jugar aun cuando cambien algunos de sus protagonistas.
El desafío de Argentina después de Messi
El entrenador también fue consultado directamente sobre la etapa que comenzará una vez que Messi deje definitivamente su lugar en la Selección: “Leo es irremplazable. Buscaremos la manera de jugar con el mismo sentido, a través de la pelota, de juntar pases, de llegar al arco como equipo".
Y agregó: "Es una identidad de esta selección, más allá de quién esté. Con él la cosa cambia, pero la identidad está. El desafío es seguir jugando de esta manera. Puede haber matices, pero la esencia es siempre la misma, a través de la pelota”.
La frase del campeón del mundo y bicampeón de América marca una diferencia entre reemplazar al futbolista y sostener la identidad colectiva. Para el entrenador, el 10 no tendrá un sustituto directo, por lo que la búsqueda estará enfocada en mantener una idea de juego con nuevos nombres.
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