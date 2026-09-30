Quién es el piloto de Flydubai que fue apuñalado por su compañero de vuelo y puso en alerta a Israel

De hecho, Machchhar ya tenía 11 años de experiencia en la low cost SpiceJet, con base en Delhi, India, cuando entró como piloto a Flydubai.

"Siempre le digo a mis hijos, al principio no tengan preferencias. Vuelen. Para que un piloto gane experiencia y refine sus habilidades, éso es ser un piloto, no sacarse una foto y ponerla online. Esto cambió muchísimo", contaba el piloto en una entrevista relativamente reciente para un podcast de la India.

Machchhar continua internado en un centro médico de Arabia Saudita tras lograr aterrizar su aeronave y poner a salvo a casi 200 personas.