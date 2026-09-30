Quién es el piloto de Flydubai que fue apuñalado por su compañero de vuelo y puso en alerta a Israel
Durante la jornada trascendieron imágenes e hipótesis sobre el altercado en la cabina de comando del vuelo FZ1073 de Flydubai con destino a Israel.
Un piloto de la aerolínea Flydubai fue atacado este miércoles por su compañero de vuelo, lo que obligó a intervenir a la tripulación y, según trascendió, hasta a algunos de los 174 pasajeros que viajaban con destino al Aeropuerto de Ben Gurión, en Israel.
El piloto que comandaba el vuelo FZ1073 de Flydubai y logró aterrizar de emergencia en Arabia Saudita a pesar de las heridas que le provocó su compañero de cabina fue identificado como Smit Machchhar, un hombre de origen hindú que fue catalogado como "un verdadero héroe" por el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.
"Mi saludo al piloto indio Capitán Smit Machchhar por su extraordinario valor. A pesar de haber sido apuñalado y herido gravemente, luchó, resistió, abrió la puerta de la cabina y permitió que los pasajeros y la tripulación sometieran al atacante, evitando un desastre catastrófico en pleno vuelo", expresó Netanyahu en X.
El Primer Ministro israelí aseguró que el piloto "salvó la vida de 174 personas, incluidos ciudadanos israelíes y otras nacionalidades", y le deseó "una pronta y completa recuperación".
Medios indios e israelíes informaron que Machchhar empezó a trabajar para Flydubai en 2022, y que hasta la fecha tiene acumulada una amplia experiencia operando aviones Boeing 737 a través de 9.750 horas de vuelo.
De hecho, Machchhar ya tenía 11 años de experiencia en la low cost SpiceJet, con base en Delhi, India, cuando entró como piloto a Flydubai.
"Siempre le digo a mis hijos, al principio no tengan preferencias. Vuelen. Para que un piloto gane experiencia y refine sus habilidades, éso es ser un piloto, no sacarse una foto y ponerla online. Esto cambió muchísimo", contaba el piloto en una entrevista relativamente reciente para un podcast de la India.
Machchhar continua internado en un centro médico de Arabia Saudita tras lograr aterrizar su aeronave y poner a salvo a casi 200 personas.
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