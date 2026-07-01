Los 11 de Lionel Scaloni para los 16avos de final ante Cabo Verde

En el medio está todo claro, y seguirían Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Thiago Almada, mientras que Lionel Messi será titular. La última duda a resolver es entre Lautaro Martínez, que justamente viene de marcar su primer gol mundialista, o Julián Álvarez, ya recuperado y con la promes de aportar su habitual intensidad.

La probable formación de la Selección Argentina para enfrentar a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026

Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero o Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Facundo Medina o Nicolás Otamendi; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez.