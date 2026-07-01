Los 11 de Lionel Scaloni para los 16avos de final ante Cabo Verde
Con tres dudas, el entrenador de la Selección Argentina define el equipo para el primer cruce mano a mano del Mundial 2026.
La defensa del título del mundo continúa para la Selección Argentina con el cruce ante Cabo Verde pr los 16avos de final del Mundial 2026, por lo que el entrenador Lionel Scaloni deberá definir el equipo que saldrá al campo de juego del Miami Stadium.
El encuentro se juega este viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium, con televisación de Telefe, TyC Sports, DSports, Paramount+ y Disney+. El ganador enfrentará al vencedor de Australia vs. Egipto.
Si bien se espera que el DT mantenga la base, tanto de esquema como de nombres, de los dos primeros partidos de la fase de grupos, donde solo modificó a un jugador de un encuentro al otro, también trascendió que mantenía al menos tres grandes dudas.
Con Dibu Martínez y Lisandro Martínez como fijas, y la vuelta de Nahuel Molina, los dos lugares faltantes en la defensa son parte de las decisiones que el entrenador debe definir en las próximas horas. Una tiene que ver con el lateral izquierdo: si mantiene a Facundo Medina, de gran nivel, o si le devuelve el puesto al recuperado Nicolás Tagliafico.
En tanto, la situación de Cuti Romero había encendido las alarmas en la concentración argentina. Como viene entrenando a la par de sus compañeros, podría regresar al equipo en lugar de Nicolás Otamendi.
En el medio está todo claro, y seguirían Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Thiago Almada, mientras que Lionel Messi será titular. La última duda a resolver es entre Lautaro Martínez, que justamente viene de marcar su primer gol mundialista, o Julián Álvarez, ya recuperado y con la promes de aportar su habitual intensidad.
La probable formación de la Selección Argentina para enfrentar a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026
Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero o Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Facundo Medina o Nicolás Otamendi; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez.
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