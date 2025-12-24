MinutoUno

Quiénes son los jugadores que quedarán libres en Argentina y buscan club para 2026

Varios futbolistas terminarán su contrato el 31 de diciembre y todavía no definieron su futuro. Hay ídolos de River y Boca, referentes de Racing y nombres fuertes del interior.

El fútbol argentino se prepara para un fin de año cargado de decisiones, con varios jugadores que quedarán libres el 31 de diciembre y aún no tienen destino confirmado. En la lista aparecen referentes históricos, campeones, futbolistas con pasado en los grandes y otros que analizan si continúan jugando o se retiran.

Entre los casos más resonantes se destacan varios exjugadores de River, campeones de la Copa Libertadores 2018. Enzo Pérez, de 39 años, cuenta con una oferta concreta de Argentinos Juniors, aunque también analiza una posible salida al Atlanta United de la MLS. Por su parte, Gonzalo “Pity” Martínez, de 32, todavía no recibió propuestas formales y se especuló con un eventual regreso a Huracán.

Milton Casco, de 37 años, es otro de los nombres que quedará libre. El lateral es seguido por Gimnasia y Newell’s, aunque aún no tomó una decisión. Nacho Fernández, en tanto, ya definió su futuro y continuará su carrera en el Lobo, tras dejar River en el último mercado.

En Boca, Frank Fabra culminó su ciclo tras diez años en el club y espera ofertas para relanzar su carrera. Con 34 años, el lateral izquierdo podría volver a Colombia para jugar en Atlético Nacional. También quedará libre Cristian Lema, de 35, quien estuvo marginado durante gran parte del último tiempo. Otro ex Xeneize que busca club es Sergio “Chiquito” Romero. A los 38 años, el arquero solo disputó cuatro partidos en Argentinos Juniors y espera una nueva oportunidad para seguir jugando.

En Racing, el futuro de Gabriel Arias es una incógnita. El arquero más ganador en la historia del club analiza distintas opciones e incluso evalúa el retiro. Luciano Vietto, de 32 años, también termina su contrato y no descarta seguir en el fútbol argentino tras su conflicto con Gustavo Costas.

En Rosario también hay nombres importantes en duda. Éver Banega no continuará en Newell’s y quedará con el pase en su poder desde el 1° de enero. A los 37 años, escucha ofertas mientras analiza la posibilidad de retirarse. En Central, el futuro de Ignacio Malcorra es incierto luego del fuerte cruce entre su representante y la dirigencia. Por último, en Sarmiento de Junín, que tendrá 14 bajas en este mercado, aparece Facundo Roncaglia. El exdefensor de Boca, de 38 años, fue marginado por Facundo Sava y ya busca club para continuar su carrera en 2026.

Los principales jugadores que quedarán libres a fines de diciembre

Aldosivi

  • Gonzalo Mottes
  • Ayrton Preciado
  • Ignacio Guerrico
  • Nahuel González.

Argentinos

  • Sergio Romero

Atlético Tucumán

  • Leandro Díaz
  • Damián Martínez
  • Guillermo Acosta

Banfield

  • Frank Castañeda

Belgrano

  • Facundo Quignon
  • Elías López
  • Lucas Menossi

Boca

  • Cristian Lema
  • Frank Fabra

Central Córdoba

  • José Florentín seguirá su carrera en Independiente Rivadavia

Defensa y Justicia

  • Enrique Bologna
  • Rafael Delgado

Deportivo Riestra

  • Jaime Barceló

Estudiantes

  • Leonardo Suárez

Estudiantes de Río Cuarto

  • Fabio Vázquez
  • Brian Olivera

Gimnasia (LP)

  • Juan Manuel Villalba

Gimnasia de Mendoza

  • Facundo Nadalín
  • Ignacio Antonio
  • Ismael Cortez
  • Nicolás Servetto

Huracán

  • Nicolás Goitea
  • Hernán De La Fuente
  • Federico Marín
  • Agustín Curruhinca

Independiente Rivadavia

  • Thomas Ortega
  • Laureano Rodríguez
  • Santiago Muñoz

Instituto

  • Nicolás Zalazar
  • Lucas Rodríguez
  • Joaquín Papaleo

Lanús

  • Alexis Canelo
  • Leonel Cardozo

Newell's

  • Éver Banega
  • Josué Colman
  • Genaro Rossi
  • Luciano Lollo
  • Carlos Ordoñez

Platense

  • Ignacio Schor

Racing

  • Gabriel Arias
  • Luciano Vietto
  • Santino Vera

River

  • Milton Casco
  • Enzo Pérez
  • Gonzalo Martínez
  • Miguel Ángel Borja jugará en Cruz Azul.
  • Nacho Fernández jugará en Gimnasia.

Rosario Central

  • Ignacio Malcorra
  • Carlos Quintada

San Lorenzo

  • Ezequiel Cerutti (podría seguir en el club)
  • Nery Domínguez
  • Andrés Vombergar
  • Emanuel Cecchini

Sarmiento

  • Facundo Roncaglia
  • Iván Morales
  • Gastón Sauro
  • Federico Paradela
  • Pablo Magnín

Talleres

  • Rubén Botta
  • Javier Burrai (iría a Sarmiento)

Unión

  • Lucas Gamba
  • Francisco Gerometta

*Barracas, Independiente, Tigre y Vélez (Thiago Fernández seguirá en Villarreal) no tendrán jugadores libres.

Las Más Leídas