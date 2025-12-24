Quiénes son los jugadores que quedarán libres en Argentina y buscan club para 2026

gabriel arias.jpg

En Rosario también hay nombres importantes en duda. Éver Banega no continuará en Newell’s y quedará con el pase en su poder desde el 1° de enero. A los 37 años, escucha ofertas mientras analiza la posibilidad de retirarse. En Central, el futuro de Ignacio Malcorra es incierto luego del fuerte cruce entre su representante y la dirigencia. Por último, en Sarmiento de Junín, que tendrá 14 bajas en este mercado, aparece Facundo Roncaglia. El exdefensor de Boca, de 38 años, fue marginado por Facundo Sava y ya busca club para continuar su carrera en 2026.

Los principales jugadores que quedarán libres a fines de diciembre

Aldosivi

Gonzalo Mottes

Ayrton Preciado

Ignacio Guerrico

Nahuel González.

Argentinos

Sergio Romero

Atlético Tucumán

Leandro Díaz

Damián Martínez

Guillermo Acosta

Banfield

Frank Castañeda

Belgrano

Facundo Quignon

Elías López

Lucas Menossi

Boca

Cristian Lema

Frank Fabra

Central Córdoba

José Florentín seguirá su carrera en Independiente Rivadavia

Defensa y Justicia

Enrique Bologna

Rafael Delgado

Deportivo Riestra

Jaime Barceló

Estudiantes

Leonardo Suárez

Estudiantes de Río Cuarto

Fabio Vázquez

Brian Olivera

Gimnasia (LP)

Juan Manuel Villalba

Gimnasia de Mendoza

Facundo Nadalín

Ignacio Antonio

Ismael Cortez

Nicolás Servetto

Huracán

Nicolás Goitea

Hernán De La Fuente

Federico Marín

Agustín Curruhinca

Independiente Rivadavia

Thomas Ortega

Laureano Rodríguez

Santiago Muñoz

Instituto

Nicolás Zalazar

Lucas Rodríguez

Joaquín Papaleo

Lanús

Alexis Canelo

Leonel Cardozo

Newell's

Éver Banega

Josué Colman

Genaro Rossi

Luciano Lollo

Carlos Ordoñez

Platense

Ignacio Schor

Racing

Gabriel Arias

Luciano Vietto

Santino Vera

River

Milton Casco

Enzo Pérez

Gonzalo Martínez

Miguel Ángel Borja jugará en Cruz Azul.

Nacho Fernández jugará en Gimnasia.

Rosario Central

Ignacio Malcorra

Carlos Quintada

San Lorenzo

Ezequiel Cerutti (podría seguir en el club)

Nery Domínguez

Andrés Vombergar

Emanuel Cecchini

Sarmiento

Facundo Roncaglia

Iván Morales

Gastón Sauro

Federico Paradela

Pablo Magnín

Talleres

Rubén Botta

Javier Burrai (iría a Sarmiento)

Unión

Lucas Gamba

Francisco Gerometta

*Barracas, Independiente, Tigre y Vélez (Thiago Fernández seguirá en Villarreal) no tendrán jugadores libres.