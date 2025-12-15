La Finalissima entre Argentina y España tiene fecha confirmada: todo lo que hay que saber
La Finalissima entre la Selección Argentina y España ya tiene fecha confirmada para marzo, según el presidente de la RFEF, y solo resta el anuncio oficial de UEFA.
La Finalissima 2025 comienza a tomar forma y la expectativa crece tanto en Sudamérica como en Europa. Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, confirmó que el cruce entre la Selección Argentina y España ya tiene fecha definida y se jugará durante el mes de marzo.
El dirigente español aseguró que el acuerdo con UEFA está completamente cerrado y que solo resta la confirmación formal para oficializar el evento. “Hemos cerrado un acuerdo con UEFA”, afirmó Louzán en declaraciones a medios de su país, y agregó que se encuentran “a la espera de la confirmación oficial”.
La Finalissima volvió a disputarse en 2022, cuando la Selección Argentina venció 3-0 a Italia en el estadio de Wembley, en un partido que marcó la reaparición de este cruce entre los campeones de Europa y Sudamérica. Desde entonces, CONMEBOL y UEFA trabajan en la continuidad del certamen.
La edición que se jugará el próximo 27 de marzo en Qatar representará un nuevo capítulo de este duelo que ganó relevancia en los últimos años y que apunta a consolidarse como un evento fijo del calendario internacional.
No obstante, aún restan los detalles oficiales sobre la sede y el horario del encuentro, información que será confirmada una vez que UEFA realice el anuncio oficial.
El choque entre Lionel Messi y Lamine Yamal
Este partido puede ser el primer enfrentamiento entre Lionel Messi y Lamine Yamal, joven figura de España y del Barcelona, con apenas 18 años. Además, por supuesto, tendrá una fuerte carga simbólica para el Barcelona: el más ganador y mejor jugador de su historia contra la nueva perla, que aspira a su legado.
