El duro cuadro de Jake Paul tras la fractura de mandíbula en el KO de Anthony Joshua
El creador de contenidos y boxeador contó los detalles de su lesión en el podcast de su hermano y hasta ironizó sobre las secuelas que le dejó la derrota.
El influencer devenido en boxeador Jake Paul puso en palabras lo que dejó su caída por nocaut frente al británico Anthony Joshua, en un combate disputado en el Kaseya Center de Miami que se resolvió en el sexto round. El estadounidense relató en primera persona la magnitud del golpe que recibió y confirmó que sufrió una fractura de mandíbula en dos sectores.
Esta lesión severa marcó el cierre abrupto de la pelea y lo obligó a atravesar una compleja intervención quirúrgica tras la derrota ante el experimentado púgil inglés. La reconstrucción llegó con consecuencias inmediatas. En una charla distendida en el podcast de su hermano Logan Paul, el también promotor de boxeo detalló el estado de su mandíbula y el tratamiento al que debió someterse.
“Es como si tuviera una pelota de béisbol ahí dentro. Cuatro placas de titanio. Está literalmente roto, hermano, completamente roto”, describió Jake, quien explicó que los médicos debieron colocarle placas para estabilizar el hueso y que, como parte del postoperatorio, pasó una semana alimentándose exclusivamente con líquidos. Además, reveló que durante la cirugía perdió varios dientes, lo que complejizó aún más su recuperación.
Las secuelas no se limitaron al dolor físico. Paul reconoció que hablar se transformó en un verdadero desafío después de la operación. En el ciclo Impaulsive, conducido por su hermano, el boxeador de 28 años contó que la fractura se produjo en dos puntos distintos de la mandíbula y que los especialistas le recomendaron aguardar al menos tres meses para alcanzar una recuperación parcial antes de avanzar con implantes dentales que le permitan volver a una vida normal.
Lejos de dramatizar, Jake Paul sorprendió con una lectura positiva de lo ocurrido arriba del ring, incluso después de haber sido noqueado. “Fue una gran experiencia; aprendí mucho allí”, aseguró. Y fue más allá al recordar el instante exacto de la caída: “Pensé: ‘¡Guau, qué bien!’. Estaba en el suelo pensando: ‘¡Qué buen tiro!’. Me dejó atónito”, relató sobre el impacto que lo dejó tendido en la lona del estadio de Miami.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario