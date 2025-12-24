El duro cuadro de Jake Paul tras la fractura de mandíbula en el KO de Anthony Joshua

Las secuelas no se limitaron al dolor físico. Paul reconoció que hablar se transformó en un verdadero desafío después de la operación. En el ciclo Impaulsive, conducido por su hermano, el boxeador de 28 años contó que la fractura se produjo en dos puntos distintos de la mandíbula y que los especialistas le recomendaron aguardar al menos tres meses para alcanzar una recuperación parcial antes de avanzar con implantes dentales que le permitan volver a una vida normal.

Lejos de dramatizar, Jake Paul sorprendió con una lectura positiva de lo ocurrido arriba del ring, incluso después de haber sido noqueado. “Fue una gran experiencia; aprendí mucho allí”, aseguró. Y fue más allá al recordar el instante exacto de la caída: “Pensé: ‘¡Guau, qué bien!’. Estaba en el suelo pensando: ‘¡Qué buen tiro!’. Me dejó atónito”, relató sobre el impacto que lo dejó tendido en la lona del estadio de Miami.