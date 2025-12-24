Lucas Blondel rompió el silencio luego de ser relegado en Boca: "Cuesta no jugar"

Sin embargo, tras su recuperación, la situación no mejoró. Desde la llegada de Miguel Ángel Russo, no volvió a sumar minutos, una tendencia que se mantuvo incluso cuando Claudio Úbeda tomó las riendas del equipo tras el fallecimiento del histórico entrenador.

boca blondel

El entorno y una salida cada vez más cercana de Boca

En los últimos días, Morena Beltrán, periodista y pareja del jugador, también se refirió al momento que atraviesa el lateral. “Tenemos incertidumbre de por qué el cuerpo técnico nunca lo quiso”, afirmó en diálogo con Somos Unbox.

“Estos últimos meses fueron más difíciles. Es complicado ver a alguien entregarse tanto y notar que del otro lado no se valora”, agregó. Además, rechazó versiones sobre supuestos condicionamientos externos: “Toti Pasman dijo que él no jugaba por el vínculo que tiene conmigo, pero es inchequeable, incomprobable”.

Con este panorama, todo indica que Blondel dejará Boca en este mercado de pases. Argentinos Juniors ya habría acordado un préstamo con el Xeneize y solo resta el visto bueno del futbolista para que la salida se concrete y pueda volver a sumar minutos.