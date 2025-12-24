Lucas Blondel rompió el silencio luego de ser relegado en Boca: "Cuesta no jugar"
El lateral derecho reveló detalles sobre su falta de minutos, habló de lo difícil que es no jugar y dio algunas pistas sobre su futuro.
Lucas Blondel atraviesa un momento complejo en Boca, donde no suma minutos desde mayo y perdió consideración en el plantel profesional. Por primera vez, el lateral derecho habló públicamente sobre lo que implica estar tanto tiempo sin jugar, reflexionó sobre su presente en el club y dejó abierta la puerta a una salida en este mercado de pases.
El lateral no volvió a jugar desde la eliminación en el Torneo Apertura de la Liga Profesional 2025, cuando el Xeneize cayó 1-0 ante Independiente en La Bombonera el pasado 19 de mayo. Desde entonces, quedó relegado y no volvió a sumar minutos oficiales.
En medio de la posibilidad concreta de salir en este mercado de pases rumbo a Argentinos Juniors, el defensor rompió el silencio y se refirió por primera vez a lo que significa para un futbolista atravesar un período prolongado sin competencia: “Siempre me sentí mucho mejor dentro de una cancha con gente al lado que solo…”, comenzó diciendo en diálogo con La Fábrica del Podcast. Luego, profundizó sobre el impacto anímico de la falta de rodaje: “Cuesta no jugar. Yo creo que esa es la parte más difícil para un jugador, el no sentirse útil…”.
Más allá de su situación personal, el lateral se mostró agradecido por haber llegado al club y destacó lo que representa Boca en el fútbol argentino. “Es un club que tiene todo y más. Lo que le da esa grandeza, esa locura que tiene, es la gente. Es imposible salir a la calle y que nadie te diga ‘aguante Boca’”, expresó.
Boca pagó 1.850.000 dólares por la cláusula de rescisión que Blondel tenía con Tigre en julio de 2023. Desde su llegada, el defensor nacionalizado suizo disputó 32 partidos oficiales, convirtió 4 goles y aportó una asistencia. Supo ser titular durante el ciclo de Fernando Gago y también en el breve interinato de Mariano Herrón. Además, había tenido un buen nivel con Diego Martínez, antes de sufrir un esguince de rodilla y la ruptura del ligamento cruzado anterior, lesión que lo marginó varios meses de las canchas.
Sin embargo, tras su recuperación, la situación no mejoró. Desde la llegada de Miguel Ángel Russo, no volvió a sumar minutos, una tendencia que se mantuvo incluso cuando Claudio Úbeda tomó las riendas del equipo tras el fallecimiento del histórico entrenador.
El entorno y una salida cada vez más cercana de Boca
En los últimos días, Morena Beltrán, periodista y pareja del jugador, también se refirió al momento que atraviesa el lateral. “Tenemos incertidumbre de por qué el cuerpo técnico nunca lo quiso”, afirmó en diálogo con Somos Unbox.
“Estos últimos meses fueron más difíciles. Es complicado ver a alguien entregarse tanto y notar que del otro lado no se valora”, agregó. Además, rechazó versiones sobre supuestos condicionamientos externos: “Toti Pasman dijo que él no jugaba por el vínculo que tiene conmigo, pero es inchequeable, incomprobable”.
Con este panorama, todo indica que Blondel dejará Boca en este mercado de pases. Argentinos Juniors ya habría acordado un préstamo con el Xeneize y solo resta el visto bueno del futbolista para que la salida se concrete y pueda volver a sumar minutos.
