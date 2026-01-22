Denuncia gravísima contra Carlos Zambrano: una joven lo acusa de abuso sexual

En su declaración, la mujer damnificada sostuvo que Zambrano la invitó a la habitación del hotel luego de haberse conocido y de haber compartido una salida en los días previos. Una vez allí, según su versión de los hechos, aparecieron los otros dos futbolistas de Alianza Lima y abusaron entre los tres de la joven. Como elementos de prueba, aportó el informe médico del Hospital Muñiz, donde fue atendida, además de las prendas que llevaba puestas el día del presunto ataque.

El episodio denunciado se habría producido durante una etapa de preparación deportiva del conjunto peruano. El plantel de Alianza Lima realizó parte de su pretemporada en Uruguay, donde disputó partidos amistosos ante Independiente, Unión de Santa Fe y Colo Colo de Chile, en el marco de la Serie Río de la Plata, un torneo de verano habitual para clubes sudamericanos.