Denuncia gravísima contra Carlos Zambrano: una joven lo acusa de abuso sexual
La presentación judicial se realizó en tribunales porteños, aunque el episodio denunciado habría ocurrido durante una estadía en Uruguay.
El exfutbolista de Boca Carlos Zambrano quedó en el centro de una causa judicial luego de que una joven de 22 años lo denunciara por abuso sexual ante la Justicia argentina. Según la acusación, el hecho se habría producido en Montevideo, en el marco de la pretemporada que el plantel de Alianza Lima de Perú llevó adelante fuera de su país, y habría tenido lugar en un hotel de la capital uruguaya.
De acuerdo al relato presentado por la denunciante, el episodio habría ocurrido días atrás en el hotel Hyatt de Montevideo y no habría involucrado únicamente a Zambrano. En la denuncia también se menciona a otros dos futbolistas peruanos del mismo equipo: Miguel Trauco y Sergio Peña Flores. La joven explicó que viajó a Uruguay junto a una amiga y que, una vez allí, mantuvo un encuentro con los jugadores en el hotel en el que se encontraba alojada. En ese contexto, siempre según su testimonio, la violaron.
La causa detalla que, tras regresar a la Argentina, Zambrano intentó comunicarse con ella a través de distintos canales, aunque la joven nunca respondió a esos intentos de contacto. Posteriormente, decidió avanzar con la denuncia penal, que quedó radicada en el Juzgado Correccional y Criminal N°61, a cargo del doctor Edmundo Rabbione.
En su declaración, la mujer damnificada sostuvo que Zambrano la invitó a la habitación del hotel luego de haberse conocido y de haber compartido una salida en los días previos. Una vez allí, según su versión de los hechos, aparecieron los otros dos futbolistas de Alianza Lima y abusaron entre los tres de la joven. Como elementos de prueba, aportó el informe médico del Hospital Muñiz, donde fue atendida, además de las prendas que llevaba puestas el día del presunto ataque.
El episodio denunciado se habría producido durante una etapa de preparación deportiva del conjunto peruano. El plantel de Alianza Lima realizó parte de su pretemporada en Uruguay, donde disputó partidos amistosos ante Independiente, Unión de Santa Fe y Colo Colo de Chile, en el marco de la Serie Río de la Plata, un torneo de verano habitual para clubes sudamericanos.
