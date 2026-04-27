Racing, al límite: qué necesita el equipo de Gustavo Costas para meterse en los playoffs

Actualmente, la Academia ya no tiene el control absoluto de su destino. Para clasificar, necesita imperiosamente sumar de a tres en el partido postergado de la novena fecha ante Huracán, pero antes deberá prestar especial atención a lo que suceda hoy mismo entre el "Globo" y Argentinos Juniors. Si el equipo de Parque Patricios no logra sumar de a tres ante el Bicho, Racing recuperará la posibilidad de depender de sí mismo en el duelo directo.