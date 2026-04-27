Racing, al límite: qué necesita el equipo de Gustavo Costas para meterse en los playoffs
La victoria de Gimnasia ante Belgrano alteró los planes de la Academia, que ya no depende de sus propios resultados para avanzar en la competencia.
El panorama para Racing en el Torneo Apertura se volvió cuesta arriba. Lo que parecía un escenario controlado tras la derrota de Tigre ante Sarmiento el último sábado, cambió drásticamente con el triunfo de Gimnasia y Esgrima La Plata en Córdoba ante Belgrano. Ese 1-0 en favor del Lobo desplazó a los dirigidos por Gustavo Costas y los dejó fuera de la zona de privilegio, obligándolos ahora a sacar la calculadora.
Actualmente, la Academia ya no tiene el control absoluto de su destino. Para clasificar, necesita imperiosamente sumar de a tres en el partido postergado de la novena fecha ante Huracán, pero antes deberá prestar especial atención a lo que suceda hoy mismo entre el "Globo" y Argentinos Juniors. Si el equipo de Parque Patricios no logra sumar de a tres ante el Bicho, Racing recuperará la posibilidad de depender de sí mismo en el duelo directo.
Qué necesita Racing para meterse en los playoffs del Torneo Apertura 2026
Con la tabla de la Zona B al rojo vivo, Racing mira de reojo los compromisos de sus rivales directos en la última jornada:
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Belgrano (23 pts): Le lleva tres puntos de ventaja a la Academia y cerrará de local ante Sarmiento.
Barracas Central: Se ubica un punto por encima de Racing y recibirá a un Banfield ya sin chances matemáticas.
Gimnasia (LP): También con 23 puntos, definirá su pase en el Bosque ante un Argentinos Juniors que ya tiene su lugar asegurado en la siguiente fase.
Para el conjunto que preside Diego Milito, el margen de error se redujo a cero. Si bien un empate ante Huracán no los elimina matemáticamente, los obligaría a esperar una combinación de resultados casi milagrosa: que Barracas pierda su partido y que ni Tigre ni Sarmiento logren ganar sus respectivos encuentros.
En Avellaneda saben que la única vía segura es obtener los tres puntos en el Ducó. El equipo de Costas se juega el semestre en un partido postergado que definirá si la Academia se mete en la pelea por el título o si se despide prematuramente del certamen.
Así están las posiciones de la Zona B Torneo Apertura 2026
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