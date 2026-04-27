Figuritas especiales del Mundial 2026 gratis en las gaseosas: cuándo y dónde
Una alianza inédita permitirá a los fanáticos conseguir figuritas oficiales del Mundial 2026 ocultas en las botellas de gaseosas. Todos los detalles.
La fiebre por la Copa del Mundo ya comenzó a palpitarse. A través de una innovadora alianza comercial, los fanáticos tendrán la gran oportunidad de conseguir las ansiadas figuritas oficiales del certamen ocultas directamente en las botellas de reconocidas marcas de gaseosas para completar su preciado álbum de colección.
Cuándo y dónde conseguir estas figuritas exclusivas
Panini y The Coca-Cola Company presentaron el novedoso concepto "Under The Label". Esta masiva acción promocional comenzó el pasado 20 de abril y permite descubrir a los ídolos deportivos escondidos estratégicamente debajo de las etiquetas de los envases de Coca-Cola y Coca-Cola Zero Sugar de 20 onzas.
En esta primera etapa de la campaña, la activación se encuentra disponible exclusivamente para los consumidores ubicados en Estados Unidos y Canadá. Se espera distribuir más de 300 millones de unidades en la región norteamericana y superar los 1.000 millones de stickers a nivel global a medida que avance el calendario.
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La dinámica es sumamente simple y entretenida: el comprador solo debe adquirir su bebida, despegar la etiqueta cuidadosamente, descubrir uno de los diseños coleccionables ocultos y pegarlo en la sección especial dedicada a la marca dentro del álbum oficial de Panini.
Qué jugadores incluye la edición limitada del Mundial 2026
Esta esperada colección especial incluye un total de 12 figuras internacionales de alto impacto que participarán representando a diez países diferentes durante el próximo certamen mundialista.
La codiciada lista de cromos coleccionables está integrada por grandes estrellas como Lautaro Martínez (Argentina), Alphonso Davies (Canadá), Antonee Robinson y Weston McKennie (Estados Unidos), Edson Álvarez y Santiago Giménez (México), Gabriel Magalhães (Brasil), Harry Kane (Inglaterra), Jefferson Lerma (Colombia), Joshua Kimmich (Alemania), Lamine Yamal (España) y Virgil van Dijk (Países Bajos).
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