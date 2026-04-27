Figuritas especiales del Mundial 2026 gratis en las gaseosas: cuándo y dónde

Qué jugadores incluye la edición limitada del Mundial 2026

Esta esperada colección especial incluye un total de 12 figuras internacionales de alto impacto que participarán representando a diez países diferentes durante el próximo certamen mundialista.

La codiciada lista de cromos coleccionables está integrada por grandes estrellas como Lautaro Martínez (Argentina), Alphonso Davies (Canadá), Antonee Robinson y Weston McKennie (Estados Unidos), Edson Álvarez y Santiago Giménez (México), Gabriel Magalhães (Brasil), Harry Kane (Inglaterra), Jefferson Lerma (Colombia), Joshua Kimmich (Alemania), Lamine Yamal (España) y Virgil van Dijk (Países Bajos).