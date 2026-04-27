Sufre Costas: las dos bajas importantes que sufrió Racing de cara a una semana clave
En el momento más crítico de la temporada, la Academia sufrió las bajas de dos referentes. Ambos futbolistas quedaron fuera de la convocatoria para Copa Sudamericana.
Racing no tiene respiro. A la crisis futbolística que atraviesa el equipo de Gustavo Costas, con apenas un triunfo en los últimos seis partidos, ahora se le suma una enfermería que complica seriamente sus aspiraciones. El técnico no podrá contar con su máximo goleador ni con su capitán para una semana donde el club se juega la continuidad en los dos frentes competitivos.
Las noticias que llegaron tras el empate ante Barracas Central fueron desalentadoras para el cuerpo técnico:
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Adrián Martínez: El goleador sufrió un esguince de rodilla que lo deja fuera del viaje a Venezuela. Lo más preocupante es que su presencia ante Huracán está prácticamente descartada y, dependiendo de la gravedad de la lesión, podría haberse despedido de lo que resta del semestre.
Santiago Sosa: El capitán padece una sobrecarga muscular. Si bien fue resguardado y no viajó para enfrentar a Caracas, el cuerpo médico intentará recuperarlo para el duelo ante el "Globo". Un dato no menor: Sosa acumula cuatro amarillas, por lo que si juega y es amonestado, se perdería unos eventuales octavos de final.
Racing, con la mira puesta en el Torneo Apertura y la Copa Sudamericana
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Copa Sudamericana: Racing visita a Caracas con la obligación de sumar. Actualmente comparte la cima del grupo con los venezolanos y Botafogo. Un triunfo le garantizaría, al menos, el segundo puesto y la chance de pelear por el liderazgo en las jornadas restantes.
Torneo Apertura: El panorama es mucho más sombrío. Racing ya no depende de sí mismo; debe ganarle a Huracán en el Cilindro y esperar que Gimnasia (LP) caiga ante Argentinos Juniors o que Barracas Central no sume de a tres frente a Banfield.
Con este escenario, Costas deberá rearmar un rompecabezas sin sus dos piezas más determinantes, buscando un milagro futbolístico que le permita salvar una primera mitad de año que se presenta esquiva para los de Avellaneda.
Los próximos partidos de Racing
- Caracas vs. Racing – miércoles 29 de abril a las 19.00 – Copa Sudamericana
- Racing vs. Huracán – a confirmar – Torneo Apertura
- Racing vs. Caracas – jueves 21 de mayo a las 21.00 – Copa Sudamericana
- Racing vs. Independiente Petrolero – miércoles 27 de mayo a las 19.00 – Copa Sudamericana
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