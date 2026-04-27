Sufre Costas: las dos bajas importantes que sufrió Racing de cara a una semana clave

Racing no tiene respiro. A la crisis futbolística que atraviesa el equipo de Gustavo Costas, con apenas un triunfo en los últimos seis partidos, ahora se le suma una enfermería que complica seriamente sus aspiraciones. El técnico no podrá contar con su máximo goleador ni con su capitán para una semana donde el club se juega la continuidad en los dos frentes competitivos.