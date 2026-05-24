Diego Milito rompió el silencio tras la salida de Gustavo Costas de Racing: "Me sorprendió que..."
El presidente, que tomó la decisión luego de acumular algunos resultados, explicó los motivos de la salida del entrenador pese a tener un contrato hasta 2028.
En una decisión que sacudió los pasillos del Cilindro, Diego Milito le comunicó a Gustavo Costas que dejó de ser el director técnico de Racing. El despido se dio de forma sorpresiva este sábado, rompiendo un contrato que el propio presidente le había renovado en diciembre pasado hasta el año 2028.
El ciclo del ídolo entró en un declive irreversible en el último mes. Tras haber sido subcampeón a fines de 2025, el arranque de este año fue un golpe tras otro para la Academia: caída en el clásico ante Independiente, eliminación en cuartos del torneo local frente a Rosario Central y, la gota que colmó el vaso, el empate ante Caracas que sentenció la eliminación prematura en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.
Tras confirmarse la salida, Milito rompió el silencio y dio detalles de la reunión que mantuvo con el entrenador y con Sebastián Saja: "Es un día muy triste, un día que nunca pensamos que podía llegar. Ayer tuvimos una charla con Gustavo y Sebastián Saja. Fue muy sincera, analizando los últimos partidos. En esta charla, que duró cerca de una hora, entendíamos que el sentir era de un final de ciclo".
En esa misma línea, el mandatario de la Academia argumentó la drástica decisión de la comisión directiva. "Gustavo, lógicamente, estaba de acuerdo. Sentimos que este plantel necesita un cambio de aire, un aire nuevo. Quedamos en hablar con el plantel esta mañana y comunicarlo. Había que descomprimir esta olla a presión", explicó. Sin embargo, se mostró molesto por cómo se enteró el público: "Luego vimos que se había filtrado, me sorprendió. Salió así. Hay que seguir para adelante".
A la hora del balance, Milito no dio vueltas y se puso al frente de los cuestionamientos por el flojo nivel del equipo. "Es un semestre duro, difícil, malo. Somos todos responsables, yo primero que nadie como presidente del club, como máxima autoridad. Me duele porque tenemos una gran relación, más allá de todo lo que se ha dicho. Fue un año y medio muy lindo más allá de este semestre que no era lo que esperábamos", cerró de manera tajante.
Costas, que pretendía reunirse para planificar el segundo semestre, no llegará a dirigir los encuentros ante Independiente Petrolero y Defensa y Justicia, y pidió una conferencia de prensa para despedirse formalmente de la gente tras 134 partidos en el banco académico.
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