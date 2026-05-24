Diego Milito rompió el silencio tras la salida de Gustavo Costas de Racing: "Me sorprendió que..."

A la hora del balance, Milito no dio vueltas y se puso al frente de los cuestionamientos por el flojo nivel del equipo. "Es un semestre duro, difícil, malo. Somos todos responsables, yo primero que nadie como presidente del club, como máxima autoridad. Me duele porque tenemos una gran relación, más allá de todo lo que se ha dicho. Fue un año y medio muy lindo más allá de este semestre que no era lo que esperábamos", cerró de manera tajante.

Costas, que pretendía reunirse para planificar el segundo semestre, no llegará a dirigir los encuentros ante Independiente Petrolero y Defensa y Justicia, y pidió una conferencia de prensa para despedirse formalmente de la gente tras 134 partidos en el banco académico.