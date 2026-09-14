Vojvoda explotó tras la derrota de Racing y confirmó que sigue: "No voy a abandonar a mis jugadores"
El entrenador de la Academia respaldó a su plantel luego del 2-1 ante Huracán por el Torneo Clausura 2026 y descartó alejarse del cargo pese al mal momento.
Juan Pablo Vojvoda atravesó una de sus conferencias de prensa más fuertes desde que asumió como entrenador de Racing. Después de la derrota por 2-1 frente a Huracán, por la novena fecha del Torneo Clausura 2026, el técnico habló sobre las críticas, la complicada situación deportiva y, especialmente, las dudas que surgieron alrededor de su continuidad.
La caída profundizó el mal momento de la Academia, que permanece en el último puesto de la Zona B. Sin embargo, Vojvoda fue categórico al referirse a la posibilidad de abandonar el cargo y dejó en claro que su intención es continuar junto al plantel para intentar revertir el escenario. “Es un momento difícil para club, para mí, para los jugadores. Lo que se puede hacer es seguir intentando, seguir buscando las soluciones que hoy no encontramos”, comenzó el entrenador.
Vojvoda respaldó a sus jugadores y descartó irse de Racing
El director técnico consideró que su equipo no mostró una imagen de un equipo sin respuestas y defendió el compromiso de sus futbolistas. “Yo no veo un equipo que esté entregado, que esté desparramado en el campo de juego o que no tenga una idea ni sepa jugar. No lo veo ni en el primero ni segundo tiempo”, sostuvo. En esa línea, remarcó el vínculo que mantiene con el plantel: “Veo un equipo que sufre, comprometido con el entrenador y el entrenador con ellos”.
La discusión sobre su futuro apareció inevitablemente después de una nueva derrota. El técnico, lejos de esquivar el tema, respondió con contundencia: “¿Pero qué quieren? ¿Que abandone a mis jugadores? No es una decisión que me sienta bien con eso. Son semanas que estoy pasando duras, pero semanas que siento apoyo también”.
El DT también reconoció que las críticas forman parte de la realidad que atraviesa Racing: “Siento muchas críticas, algunas justas pero otras que también son injustos y pero este fútbol es por resultado y soy consciente de eso”, manifestó. Sin embargo, descartó que los malos resultados sean suficientes para llevarlo a tomar la decisión de marcharse. “No porque no consigo resultados voy a abandonar el proceso. ¿Irme? No me siento con esos valores. No me siento con esos valores”, afirmó.
Vojvoda asumió además la responsabilidad por la situación deportiva, aunque pidió que el análisis no recaiga exclusivamente sobre una persona. “Todos somos responsables, yo el primero. Que nos hacen goles, que no hacemos goles. Yo, los delanteros, los volantes, los defensores, el arquero. Todos somos responsables”, explicó.
Racing necesita ganar para cambiar el escenario
A la hora de buscar una salida concreta a la crisis, Vojvoda fue directo y señaló cuál considera que es el primer paso necesario para modificar el clima alrededor del equipo. “Ganar un partido, ganar un partido va a descomprimir el ganar un partido. Y después seguir trabajando, tampoco somos el gran equipo ni el peor equipo”, sostuvo.
El entrenador admitió que la situación lo afecta emocionalmente y utilizó una particular comparación para describir el momento que atraviesa la Academia. “Muchas veces digo 'me está lastimando esto' pero esto tiene el fútbol y estás pequeñas o grandes lastimaduras se tienen que convertir en cicatrices. Hay que cicatrizar, esto tiene que cicatrizar y cuando cicatrice se va a ver otro momento pero ahora la herida está abierta y nos sangra”, expresó.
Uno de los puntos centrales de la conferencia fue su defensa de los futbolistas: sostuvo que el plantel necesita respaldo para atravesar un contexto que considera excepcional.
“Si están en Racing, fueron elegidos para vestir esta camiseta. Estamos últimos, eso nos duele a todos. Yo confío en mis futbolistas. Es difícil ponerse la camiseta de Racing y salir a jugar. No es un equipo cualquiera o que está acostumbrado a estar último”, señaló. Y agregó: “Son los jugadores que tenemos, hay que confiar en los jugadores que tenemos y hay que apoyar a los jugadores que tenemos. No sé al entrenador, pero a los jugadores hay que apoyarlos”.
La situación de Racing en el Torneo Clausura 2026
Después de nueve fechas, suma apenas cinco puntos, producto de una victoria y dos empates, y permanece en el último lugar de la Zona B. El presente también genera preocupación en la Tabla Anual, donde la Academia quedó lejos de los puestos de clasificación a las copas internacionales.
La Copa Argentina aparece, por ahora, como una vía alternativa para alcanzar un objetivo importante de la temporada. Racing ya superó dos instancias bajo la conducción de Vojvoda y se encuentra en los cuartos de final donde deberá enfrentar a Boca el 27 de septiembre.
Mientras tanto, el entrenador eligió quedarse al frente del grupo y afrontar el difícil momento. “Yo soy el máximo responsable de eso. Si todos dicen 'andate, andate, andate", 'que descomprimís', que 'andate que no servís', yo no me siento que no sirvo”, afirmó. Y cerró, visiblemente afectado: “Siento que no gano partidos y me duele pero no me siento que soy un entrenador que sirva. Eso es lo que siento. Y siento un dolor enorme, un dolor enorme por mí y mis jugadores”.
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