Vojvoda explotó tras la derrota de Racing y confirmó que sigue: "No voy a abandonar a mis jugadores"

Vojvoda asumió además la responsabilidad por la situación deportiva, aunque pidió que el análisis no recaiga exclusivamente sobre una persona. “Todos somos responsables, yo el primero. Que nos hacen goles, que no hacemos goles. Yo, los delanteros, los volantes, los defensores, el arquero. Todos somos responsables”, explicó.

Racing necesita ganar para cambiar el escenario

A la hora de buscar una salida concreta a la crisis, Vojvoda fue directo y señaló cuál considera que es el primer paso necesario para modificar el clima alrededor del equipo. “Ganar un partido, ganar un partido va a descomprimir el ganar un partido. Y después seguir trabajando, tampoco somos el gran equipo ni el peor equipo”, sostuvo.

El entrenador admitió que la situación lo afecta emocionalmente y utilizó una particular comparación para describir el momento que atraviesa la Academia. “Muchas veces digo 'me está lastimando esto' pero esto tiene el fútbol y estás pequeñas o grandes lastimaduras se tienen que convertir en cicatrices. Hay que cicatrizar, esto tiene que cicatrizar y cuando cicatrice se va a ver otro momento pero ahora la herida está abierta y nos sangra”, expresó.

Uno de los puntos centrales de la conferencia fue su defensa de los futbolistas: sostuvo que el plantel necesita respaldo para atravesar un contexto que considera excepcional.

“Si están en Racing, fueron elegidos para vestir esta camiseta. Estamos últimos, eso nos duele a todos. Yo confío en mis futbolistas. Es difícil ponerse la camiseta de Racing y salir a jugar. No es un equipo cualquiera o que está acostumbrado a estar último”, señaló. Y agregó: “Son los jugadores que tenemos, hay que confiar en los jugadores que tenemos y hay que apoyar a los jugadores que tenemos. No sé al entrenador, pero a los jugadores hay que apoyarlos”.

ENFURECIDO: Juan Pablo Vojvoda EXPLOTÓ con el gol de Facundo Waller que significó el 1-0 parcial de Huracán sobre Racing en la fecha 9 del #TorneoClausura. pic.twitter.com/im2rO0bYTm — SportsCenter (@SC_ESPN) September 14, 2026

La situación de Racing en el Torneo Clausura 2026

Después de nueve fechas, suma apenas cinco puntos, producto de una victoria y dos empates, y permanece en el último lugar de la Zona B. El presente también genera preocupación en la Tabla Anual, donde la Academia quedó lejos de los puestos de clasificación a las copas internacionales.

La Copa Argentina aparece, por ahora, como una vía alternativa para alcanzar un objetivo importante de la temporada. Racing ya superó dos instancias bajo la conducción de Vojvoda y se encuentra en los cuartos de final donde deberá enfrentar a Boca el 27 de septiembre.

Mientras tanto, el entrenador eligió quedarse al frente del grupo y afrontar el difícil momento. “Yo soy el máximo responsable de eso. Si todos dicen 'andate, andate, andate", 'que descomprimís', que 'andate que no servís', yo no me siento que no sirvo”, afirmó. Y cerró, visiblemente afectado: “Siento que no gano partidos y me duele pero no me siento que soy un entrenador que sirva. Eso es lo que siento. Y siento un dolor enorme, un dolor enorme por mí y mis jugadores”.