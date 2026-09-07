Vojvoda habló del mal momento de Racing tras otra derrota de local: "Lo estoy sufriendo"

Racing ganó solamente ante Gimnasia de La Plata y empató frente a Rosario Central y Boca Juniors. En cambio, perdió contra Tigre, Argentinos Juniors, Banfield, Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán. La última caída fue particularmente dolorosa porque se produjo en el Cilindro y dejó al conjunto de Avellaneda en el fondo de su grupo.

"UN MOMENTO MUY DIFÍCIL TANTO PARA LOS JUGADORES, PARA LA INSTITUCIÓN Y PARA MÍ... SOY EL MAYOR RESPONSABLE"



La palabra de Vojvoda en conferencia de prensa, muy autocrítica, luego de la derrota ante Atlético Tucumán que dejó a Racing ÚLTIMO en la Zona B del #TorneoClausura pic.twitter.com/NW3CQBNrRD — SportsCenter (@SC_ESPN) September 7, 2026

El entrenador habló de la transición en Racing

Vojvoda también recordó el contexto en el que asumió el cargo y explicó que su llegada se produjo durante un proceso de modificaciones dentro del club. El entrenador reconoció que conocía las dificultades que implicaba ponerse al frente del proyecto: “Soy realista también, acepto las condiciones en las que estamos. Vinimos en un momento de una transición importante, pero yo acepté esa transición”.

La referencia apunta al proceso de reestructuración deportiva impulsado bajo la gestión de Diego Milito. Sin embargo, el presente obliga al cuerpo técnico a encontrar respuestas en el corto plazo, ya que la paciencia comienza a reducirse a medida que se acumulan los malos resultados.

El DT deberá trabajar especialmente sobre los errores que Racing mostró en las últimas presentaciones. La recuperación defensiva, la generación de juego y la eficacia en los metros finales aparecen entre los principales aspectos que necesita corregir.

La Copa Argentina aparece como una oportunidad clave

Con el Torneo Clausura convertido en un escenario complicado, la Copa Argentina representa una de las principales posibilidades que tiene para cambiar el rumbo de la temporada. El equipo ya consiguió avanzar y ahora deberá sostener ese rendimiento en el próximo compromiso ante Boca, por los cuartos de final.

Para Vojvoda, la situación representa un desafío mayúsculo. El entrenador asumió públicamente que está afectado por la falta de victorias, pero también dejó claro que pretende encontrar una solución y revertir el escenario.