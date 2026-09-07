Vojvoda habló del mal momento de Racing tras otra derrota de local: "Lo estoy sufriendo"
El entrenador de la Academia reconoció el impacto de la mala racha, aceptó las dudas sobre su continuidad y admitió que atraviesa un momento inédito en su carrera.
Juan Pablo Vojvoda atraviesa uno de los momentos más complejos desde que comenzó su carrera como entrenador y el presente de Racing encendió todas las alarmas. La derrota por 2-1 ante Atlético Tucumán en el Cilindro de Avellaneda profundizó la crisis futbolística de la Academia, que quedó última en su zona del Torneo Clausura 2026 y también muy relegada en la tabla anual.
El resultado volvió a poner bajo la lupa el trabajo del director técnico cordobés, especialmente por una campaña que hasta el momento está lejos de las expectativas. La Academia acumula cinco derrotas en ocho partidos del campeonato y solamente consiguió una victoria, un registro que explica el clima de preocupación que comenzó a instalarse alrededor del equipo.
Después del encuentro, habló sobre el complicado escenario que atraviesa y no evitó referirse a las versiones que ponen en duda su continuidad, reconoció que entiende las inquietudes y dejó en claro que no pretende establecer un plazo para su permanencia, aunque también admitió que debe hacerse cargo de la realidad deportiva. “Es lógico que aparezcan estas inquietudes y las acepto. Yo no me pongo plazos, pero acepto las realidades también”, manifestó el entrenador.
Vojvoda reconoció que atraviesa un momento inédito
El entrenador también se refirió al impacto personal que está teniendo la seguidilla negativa. La sucesión de derrotas no solamente golpeó al equipo desde lo futbolístico, sino que también afectó especialmente a Vojvoda, quien reconoció que nunca había vivido una situación semejante durante su trayectoria como técnico.
“Me duele muchísimo no ganar, es la primera vez que me ocurre en mi carrera esto y lo tengo que superar. Le tengo que dar la vuelta, es un desafío que me tiene mal en este momento”, sostuvo. La confesión del entrenador refleja la dimensión de la crisis que atraviesa el conjunto blanquiceleste. Más allá de los números, el equipo tampoco logró encontrar una regularidad que le permita sostener buenos rendimientos durante los partidos.
Racing ganó solamente ante Gimnasia de La Plata y empató frente a Rosario Central y Boca Juniors. En cambio, perdió contra Tigre, Argentinos Juniors, Banfield, Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán. La última caída fue particularmente dolorosa porque se produjo en el Cilindro y dejó al conjunto de Avellaneda en el fondo de su grupo.
El entrenador habló de la transición en Racing
Vojvoda también recordó el contexto en el que asumió el cargo y explicó que su llegada se produjo durante un proceso de modificaciones dentro del club. El entrenador reconoció que conocía las dificultades que implicaba ponerse al frente del proyecto: “Soy realista también, acepto las condiciones en las que estamos. Vinimos en un momento de una transición importante, pero yo acepté esa transición”.
La referencia apunta al proceso de reestructuración deportiva impulsado bajo la gestión de Diego Milito. Sin embargo, el presente obliga al cuerpo técnico a encontrar respuestas en el corto plazo, ya que la paciencia comienza a reducirse a medida que se acumulan los malos resultados.
El DT deberá trabajar especialmente sobre los errores que Racing mostró en las últimas presentaciones. La recuperación defensiva, la generación de juego y la eficacia en los metros finales aparecen entre los principales aspectos que necesita corregir.
La Copa Argentina aparece como una oportunidad clave
Con el Torneo Clausura convertido en un escenario complicado, la Copa Argentina representa una de las principales posibilidades que tiene para cambiar el rumbo de la temporada. El equipo ya consiguió avanzar y ahora deberá sostener ese rendimiento en el próximo compromiso ante Boca, por los cuartos de final.
Para Vojvoda, la situación representa un desafío mayúsculo. El entrenador asumió públicamente que está afectado por la falta de victorias, pero también dejó claro que pretende encontrar una solución y revertir el escenario.
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