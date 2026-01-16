Llegó una oferta millonaria por Exequiel Zeballos a Boca: la postura de Juan Román Riquelme

changuito zeballos.jpg

Desde su estreno en Primera División, el Changuito acumula 127 partidos oficiales con la camiseta azul y oro, en los que convirtió 15 goles y aportó 13 asistencias. Más allá de las estadísticas, su influencia en el juego fue clave, al punto de transformarse en la gran figura del último Superclásico.

Con contrato vigente y sin urgencias económicas, el club de la Ribera se permite sostener una posición firme. La decisión ya está tomada: Zeballos solo saldrá si llega una oferta acorde a lo que representa hoy dentro y fuera de la cancha. Mientras tanto, el club apuesta a retenerlo y disfrutar de su mejor versión.