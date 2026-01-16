Llegó una oferta millonaria por Exequiel Zeballos a Boca: la postura de Juan Román Riquelme
El interés del Spartak Moscú por el Changuito llegó con una propuesta concreta, pero la dirigencia marcó su posición.
El mercado de pases volvió a poner a Exequiel Zeballos en el centro de la escena. Después de un 2025 consagratorio, en el que se transformó en el jugador más desequilibrante de Boca y fue determinante en partidos clave, era lógico que comenzaran a llegar sondeos desde el exterior. En las últimas horas, ese interés se tradujo en una oferta formal desde Rusia que obligó a la dirigencia xeneize a tomar una decisión contundente.
Spartak Moscú, uno de los clubes más importantes del fútbol ruso, avanzó con una propuesta de 9 millones de euros por el extremo santiagueño. Sin embargo, en el Xeneize la respuesta fue inmediata y categórica: la oferta fue considerada insuficiente y ni siquiera se abrió una instancia de negociación. Desde el club entienden que el valor de mercado del Changuito es sensiblemente superior y no están dispuestos a desprenderse de una de sus principales figuras por una cifra que consideran baja.
La postura de Juan Román Riquelme y Marcelo "Chelo" Delgado coinciden en que Zeballos atraviesa el mejor momento de su carrera y todavía tiene margen para seguir creciendo. En ese contexto, puertas adentro manejan un piso claro: Boca solo escucharía propuestas que se acerquen o superen los 12 millones de dólares. Cualquier número por debajo de ese umbral no será considerado.
En Rusia tomaron nota de la respuesta, aunque no descartan realizar un nuevo intento en los próximos días. El club moscovita evalúa mejorar la oferta para acercarse a las pretensiones del Xeneize, sabiendo que el mercado invernal europeo suele ofrecer oportunidades puntuales, aun cuando la mayoría de los equipos se encuentran en plena competencia.
Zeballos debutó en la Primera de Boca en 2020 y su recorrido no fue lineal. Las lesiones aparecieron en momentos clave y le quitaron continuidad, algo que impactó tanto en su rendimiento como en su regularidad. Sin embargo, el 2025 marcó un punto de inflexión. Recuperado físicamente y con confianza, se convirtió en una pieza fundamental primero para Miguel Ángel Russo y luego para Claudio Úbeda, siendo decisivo con su velocidad, desequilibrio y capacidad para marcar diferencias en el uno contra uno.
Desde su estreno en Primera División, el Changuito acumula 127 partidos oficiales con la camiseta azul y oro, en los que convirtió 15 goles y aportó 13 asistencias. Más allá de las estadísticas, su influencia en el juego fue clave, al punto de transformarse en la gran figura del último Superclásico.
Con contrato vigente y sin urgencias económicas, el club de la Ribera se permite sostener una posición firme. La decisión ya está tomada: Zeballos solo saldrá si llega una oferta acorde a lo que representa hoy dentro y fuera de la cancha. Mientras tanto, el club apuesta a retenerlo y disfrutar de su mejor versión.
