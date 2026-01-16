Escándalo en la ruta: armas y drogas frenaron a la barra de San Lorenzo rumbo a Uruguay

Durante la requisa del vehículo, los agentes encontraron cocaína y marihuana ocultas en el baño del micro. Pero el hallazgo más alarmante fue el de una pistola Bersa calibre 9 milímetros, con 15 municiones intactas, que estaba escondida dentro del sistema de aire acondicionado del transporte. La gravedad de la situación derivó en una intervención inmediata de la Justicia y en la identificación de las personas involucradas.