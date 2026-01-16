Escándalo en la ruta: armas y drogas frenaron a la barra de San Lorenzo rumbo a Uruguay
Un operativo de Gendarmería interceptó el micro de La Butteler en Entre Ríos y encontró estupefacientes y un arma de fuego.
Un grave episodio policial sacudió al mundo San Lorenzo en las últimas horas y volvió a poner el foco sobre la violencia vinculada al fútbol. El viaje de un grupo de integrantes de la barra brava del Ciclón rumbo a Uruguay fue interrumpido por un operativo de seguridad que terminó con el secuestro de drogas y un arma de fuego, además de la apertura de actuaciones judiciales.
El procedimiento se llevó a cabo sobre la Ruta Nacional Nº 136, a la altura de la ciudad entrerriana de Gualeguaychú, cuando efectivos de Gendarmería Nacional detuvieron un micro en el marco de un control preventivo. El ómnibus trasladaba a miembros de La Butteler, la facción más conocida de la hinchada azulgrana, que se dirigían a presenciar un compromiso internacional.
Durante la requisa del vehículo, los agentes encontraron cocaína y marihuana ocultas en el baño del micro. Pero el hallazgo más alarmante fue el de una pistola Bersa calibre 9 milímetros, con 15 municiones intactas, que estaba escondida dentro del sistema de aire acondicionado del transporte. La gravedad de la situación derivó en una intervención inmediata de la Justicia y en la identificación de las personas involucradas.
Según informaron fuentes oficiales, el operativo se realizó bajo el paraguas del Programa Tribuna Segura, impulsado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, que busca prevenir hechos de violencia y delitos asociados a espectáculos deportivos. Como primera medida administrativa, los hinchas implicados recibirán una prohibición de concurrencia a eventos futbolísticos, mientras avanza la investigación para determinar responsabilidades penales.
El control había sido dispuesto ante la previsión de posibles incidentes, ya que el grupo se dirigía al cruce entre San Lorenzo y Deportivo Cúcuta, correspondiente a la Copa Serie Río de la Plata, que se disputa en territorio uruguayo. La Dirección de Seguridad en Eventos Deportivos había reforzado los controles debido al movimiento de simpatizantes argentinos hacia el exterior en esta época del año.
El episodio se dio en paralelo a un contexto deportivo complejo para el Ciclón. El equipo inició la temporada con una derrota y con una fuerte apuesta por los juveniles, una decisión que apunta a renovar el plantel y reducir costos, pero que también exige paciencia y respaldo institucional.
