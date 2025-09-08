Racing venció a Real Madrid y jugará la final del Mundial de Clubes Juvenil Sub-18 en España
La Academia se impuso 2-1 al Merengue con goles de Bautista Pérez y Aquiles Mansilla y definirá el título ante el ganador de Barcelona-Palmeiras.
Racing escribió una página histórica en el Mundial de Clubes Juvenil Sub-18 al vencer 2-1 a Real Madrid en semifinales. Con goles de Bautista Pérez y Aquiles Mansilla, la Academia se metió en la gran final que se disputará el próximo miércoles en España, donde enfrentará al vencedor del cruce entre Barcelona y Palmeiras de Brasil.
En el primer tiempo, un error en la salida del conjunto español permitió que Bautista Pérez rematara desde media distancia. El disparo, que parecía controlado, se le escapó al arquero por debajo del cuerpo y se convirtió en el 1-0. Ya en la segunda parte, otra descoordinación defensiva de los merengues dejó servido el gol para Aquiles Mansilla, que definió con el arco vacío para el 2-0 parcial. Real Madrid descontó cerca del final a través de Alejandro Mora, pero no le alcanzó el tiempo para empatar.
El blooper de la tarde que favoreció a Racing para abrir el marcador ante Real Madrid
La final del campeonato y todo lo que se le viene a Racing
Con este triunfo, Racing se ganó un lugar en la gran final del Mundial de Clubes Juvenil, que se disputará el miércoles 10 de septiembre desde las 17 (hora argentina). Su rival saldrá del cruce entre Barcelona y Palmeiras, que completan la otra semifinal. Real Madrid, en cambio, se quedó sin la chance de pelear el título tras haber eliminado a River en cuartos de final en un partido cargado de polémicas y expulsiones.
Los 11 de Racing en el histórico triunfo ante Real Madrid
El equipo argentino, único representante en esta instancia, formó con Nicolás Monges; Juan Quiroz, Thiago Gómez, Joaquín Dobal, Jeremías Arias; Mateo Melluso, Bautista Pérez; Ezequiel Pérez, Erik Florentín, Benjamín Fischer; Aquiles Mansilla.
