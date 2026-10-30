Axel Kicillof aprobó la Resolución 467/2026 y noviembre inicia con un feriado que corta semana en Buenos Aires
Con la firma de Carlos Bianco y el aval de Axel Kicillof, la provincia de Buenos Aires vuelve a aprobar los feriados y asuetos del mes que comienza.
El gobierno de la provincia de Buenos Aires, bajo la gestión de Axel Kicillof, oficializó el cronograma de feriados de noviembre. La disposición declara el asueto para los empleados de la administración pública provincial y los trabajadores de la banca pública y privada, mientras que el sector privado dependerá de la patronal.
Lo cierto es que la sorpresa en el inicio del undécimo mes del año es un inesperado día no laborable que cortará la próxima semana en Berazategui.
¿Por qué es feriado el próximo 4 de noviembre en Berazategui?
El feriado del 4 de noviembre conmemora el Aniversario de la Autonomía Municipal, hito histórico en el cual el distrito se separó oficialmente del partido de Quilmes.
Historia y origen de Berazategui
Hasta 1960, las localidades que hoy integran Berazategui pertenecían a la jurisdicción de Quilmes. Sin embargo, la lejanía geográfica respecto del centro administrativo quilmeño y la creciente necesidad de infraestructura local impulsaron a los vecinos a organizarse en la Comisión Pro-Autonomía de Berazategui.
Tras años de movilizaciones vecinales, el 4 de noviembre de 1960 se promulgó la Ley Provincial N.º 6.317, sancionada por la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, que declaró formalmente la autonomía del Partido de Berazategui.
Los próximos feriados de noviembre
Con motivo de la visita apostólica del papa León XIV a la Argentina, el Gobierno Nacional estableció mediante el Decreto N.º 1103/2026 dos jornadas con alcance para la provincia de Buenos Aires:
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Lunes 9 de noviembre: Feriado nacional para todo el país (con motivo de las actividades principales en GBA y CABA).
Miércoles 11 de noviembre: Feriado provincial exclusivo para la provincia de Buenos Aires (coincidiendo con la visita del Sumo Pontífice a Luján y su posterior despedida).
En tanto, el martes 10 de noviembre es día hábil en la provincia de Buenos Aires, ya que el feriado específico de ese día aplica solo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba.
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