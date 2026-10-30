Axel Kicillof aprobó la Resolución 467/2026 y noviembre inicia con un feriado que corta semana en Buenos Aires.

Los próximos feriados de noviembre

Con motivo de la visita apostólica del papa León XIV a la Argentina, el Gobierno Nacional estableció mediante el Decreto N.º 1103/2026 dos jornadas con alcance para la provincia de Buenos Aires:

Lunes 9 de noviembre: Feriado nacional para todo el país (con motivo de las actividades principales en GBA y CABA).

Miércoles 11 de noviembre: Feriado provincial exclusivo para la provincia de Buenos Aires (coincidiendo con la visita del Sumo Pontífice a Luján y su posterior despedida).

En tanto, el martes 10 de noviembre es día hábil en la provincia de Buenos Aires, ya que el feriado específico de ese día aplica solo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba.