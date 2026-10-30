Estalló la guerra en la Fórmula 1: Fernando Alonso criticó a varios pilotos y seis salieron a cruzarlo

También insistió en que el choque con Albon era evitable: "Sigo pensando lo mismo. Fue un error que no hacía falta. Todavía me cuesta entender qué oportunidad vio Alex en ese momento". Incluso relacionó los incidentes con el límite presupuestario de los equipos y cuestionó la cantidad de errores que, según su mirada, se producen en las primeras vueltas.

Alex Albon le respondió y lanzó una advertencia

El piloto de Williams fue el primero en contestarle públicamente. Aunque destacó la trayectoria de Alonso, rechazó sus cuestionamientos y defendió el nivel de sus competidores. "Le tengo un enorme respeto a Fernando. Es un gran piloto y alguien a quien admiré mucho de chico", expresó. Sobre el incidente, consideró que fue una disputa equilibrada: "Incluso el incidente en sí, pensé que fue bastante 50-50 por la ubicación de los autos en la pista".

Al conocer que Alonso había ratificado sus declaraciones, insistió: "Obviamente no es agradable escuchar esos comentarios cuando compites contra alguien a quien admirabas, pero no estoy de acuerdo. Es así de simple".

Además, defendió el nivel actual de la categoría: "Creo que el nivel es fuerte de arriba abajo. Hace 10 o 15 años, la mitad trasera de la parrilla no era como es ahora. Ya no tenemos pilotos de pago". Y cerró con una frase que dejó en evidencia la tensión entre ambos: "Espero que no nos crucemos en pista este fin de semana".

Leclerc, Checo Pérez, Gasly, Bearman y Sainz defendieron a Albon

Charles Leclerc fue uno de los más contundentes y destacó el talento de su colega de Williams. "Creo que el nivel es muy alto, muy, muy alto", sostuvo el monegasco. Y agregó: "Estoy seguro de que el nivel de la parrilla es súper alto, ya sea atrás, en el medio o adelante. Lo único que cambia es el auto que conducimos, pero el estándar es muy alto".

Sergio "Checo" Pérez también discrepó con Alonso y puso el foco en las diferencias entre los monoplazas: "El nivel atrás es tan alto como adelante. Si intercambiáramos autos con los de adelante, tendríamos resultados muy similares, o al revés".

Pierre Gasly, por su parte, consideró que la actual parrilla tiene uno de los niveles más competitivos de los últimos años. Oliver Bearman coincidió con el francés y explicó que los pilotos de la zona media muchas veces deben asumir riesgos para conseguir oportunidades.

Carlos Sainz, compañero de Albon en Williams, también salió en su defensa. El español explicó que en la parte trasera hay más turbulencias y varios autos pueden llegar juntos a una curva, lo que aumenta las posibilidades de contacto. "Llevo 12 años en la parrilla y, si hay un año en el que creo que está el mayor nivel de talento, es este. No puedo pensar en nadie que no esté a la altura de la Fórmula 1", sentenció.

¿Cómo es el cronograma del Gran Premio de México?

Viernes 30 de octubre

Práctica libre 1: 15.30 a 16.30.

Práctica libre 2: 19 a 20.

Sábado 31 de octubre

Práctica libre 3: 14.30 a 15.30.

Clasificación: 18 a 19.

Domingo 1 de noviembre