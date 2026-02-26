Racing vs. Independiente Rivadavia, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV

En Avellaneda saben que una victoria los colocaría con 10 puntos y dentro de los puestos de clasificación a los playoffs en la Zona B, un objetivo que parecía lejano tras el mal comienzo. Para los del interior, en tanto, un triunfo implicaría sostener los 18 puntos que hoy lo posicionan como el mejor equipo del año y consolidar su liderazgo tanto en su grupo como en la tabla general de 2026.