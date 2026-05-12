Tremendo abrazo: Diego Milito rompió el silencio con un gesto hacia Gustavo Costas en Racing

La publicación generó un fuerte impacto entre los hinchas porque en el cierre del video se observa al presidente entrando al vestuario visitante del estadio UNO para celebrar junto al plantel. Allí se da un efusivo abrazo con Costas, una escena que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y que fue interpretada como una respuesta directa a quienes hablaban de una mala relación entre ambos.

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En la Academia entendieron que el mensaje debía ser claro en un momento delicado desde lo futbolístico e institucional. La clasificación sirvió para recuperar confianza y también para mostrar una imagen de cohesión interna en la previa de otro compromiso determinante.

Ahora el foco ya está puesto en el duelo del miércoles frente a Rosario Central por los cuartos de final del Apertura. El encuentro sufrió una modificación de horario y contará con el arbitraje de Darío Herrera. Costas tendrá un problema importante para armar el equipo, ya que Alan Forneris sufrió una grave lesión en la rodilla durante el partido ante Estudiantes y estará varios meses fuera de las canchas.

En Avellaneda saben que todavía quedan muchos desafíos por delante, pero el triunfo en La Plata y el gesto público entre Milito y Costas ayudaron a cambiar el clima en un momento en el que Racing necesitaba volver a encontrar calma y respaldo interno.