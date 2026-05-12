Tremendo abrazo: Diego Milito rompió el silencio con un gesto hacia Gustavo Costas en Racing
El presidente de la Academia publicó un mensaje contundente en redes sociales tras la clasificación ante Estudiantes y mostró un fuerte abrazo con el entrenador.
Racing consiguió un triunfo clave frente a Estudiantes en La Plata y no solo avanzó a los cuartos de final del Torneo Apertura 2026, sino que también logró descomprimir un clima cargado de tensión que venía creciendo alrededor del equipo. Después de varias semanas complicadas, con malos resultados y cuestionamientos internos, la victoria le devolvió algo de tranquilidad al mundo académico y permitió que apareciera una imagen que rápidamente tomó fuerza entre los hinchas: el abrazo entre Diego Milito y Gustavo Costas.
La relación entre el presidente y el entrenador había quedado bajo la lupa en las últimas semanas debido a distintas versiones sobre posibles diferencias puertas adentro. El flojo presente futbolístico, sumado al riesgo de una temprana eliminación en la Copa Sudamericana y la clasificación agónica a los playoffs, alimentó todo tipo de especulaciones alrededor del club.
Sin embargo, luego de la victoria frente al Pincha en el estadio UNO, intentaron mostrar una señal de unidad. Primero fue el propio Costas quien, durante la conferencia de prensa, respondió con ironía a las versiones que hablaban de peleas en el plantel y supuestas discusiones internas. Incluso se refirió a los rumores sobre un presunto reproche a Adrián “Maravilla” Martínez por haber picado el penal en el clásico frente a Independiente.
El director técnico eligió bajar el tono y reforzar la idea de grupo. Entre bromas, deslizó que en algunos momentos “deberían agarrarse a trompadas”, aunque volvió a insistir con la necesidad de mantenerse unidos para salir adelante en un semestre cargado de presión. Esa postura encontró rápidamente respaldo desde la conducción del club.
Milito, quien hasta ese momento había optado por mantenerse al margen públicamente, decidió expresarse a través de sus redes sociales. El ex delantero compartió un video con imágenes del triunfo ante Estudiantes y dejó una frase breve, pero cargada de significado: “Contra todos. Pero nosotros, JUNTOS”..
La publicación generó un fuerte impacto entre los hinchas porque en el cierre del video se observa al presidente entrando al vestuario visitante del estadio UNO para celebrar junto al plantel. Allí se da un efusivo abrazo con Costas, una escena que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y que fue interpretada como una respuesta directa a quienes hablaban de una mala relación entre ambos.
En la Academia entendieron que el mensaje debía ser claro en un momento delicado desde lo futbolístico e institucional. La clasificación sirvió para recuperar confianza y también para mostrar una imagen de cohesión interna en la previa de otro compromiso determinante.
Ahora el foco ya está puesto en el duelo del miércoles frente a Rosario Central por los cuartos de final del Apertura. El encuentro sufrió una modificación de horario y contará con el arbitraje de Darío Herrera. Costas tendrá un problema importante para armar el equipo, ya que Alan Forneris sufrió una grave lesión en la rodilla durante el partido ante Estudiantes y estará varios meses fuera de las canchas.
En Avellaneda saben que todavía quedan muchos desafíos por delante, pero el triunfo en La Plata y el gesto público entre Milito y Costas ayudaron a cambiar el clima en un momento en el que Racing necesitaba volver a encontrar calma y respaldo interno.
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