Racing vs. Unión por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV
La Academia y el Tatengue se enfrentan este domingo en el Cilindro de Avellaneda, con el fin de reponerse de sus últimas caídas. Los detalles.
Este domingo, desde las 21:15, el Estadio Presidente Perón será el escenario de un enfrentamiento por la séptima fecha del Torneo Clausura: Racing Club y Unión de Santa Fe se medirán en busca de un respiro tras sus recientes tropiezos.
La "Academia" llega a este partido con el ánimo golpeado. Después de un gran triunfo internacional ante Peñarol, el equipo de Gustavo Costas sufrió una dura derrota por 4-1 frente a Argentinos Juniors. Además, arrastra una racha negativa en su estadio, con cuatro caídas consecutivas en el torneo local que intentará cortar ante el "Tatengue".
Cabe señalar que el técnico no podrá estar en el banco de suplentes, ya que sigue cumpliendo una suspensión de cuatro fechas. A las bajas ya conocidas se suma la de Santiago Solari, quien se lesionó y será baja.
Por su parte, Unión necesita reponerse tras su eliminación de la Copa Argentina, donde fue vencido por penales por River Plate. A pesar de este traspié, el equipo de Leonardo Madelón ha mantenido un buen rendimiento en el campeonato local, perdiendo solo uno de sus seis partidos disputados. En su último encuentro liguero, logró un empate 1-1 contra Huracán. Para este partido, Franco Pardo, que fue expulsado en un encuentro anterior, volverá a la titularidad tras haber cumplido su fecha de suspensión.
Formaciones del duelo
Racing: Gabriel Arias; Franco Pardo, Santiago Sosa, Agustín García Basso o Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Tomás Conechny o Duván Vergara, Adrián Martínez, Adrián Balboa. DT: Gonzalo Costas / Francisco Bersce.
Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Juan Pablo Ludueña, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Franco Fragapane; Cristian Tarragona, Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.
Racing vs. Unión: datos del partido
- Hora: 21.15
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Nazareno Arasa
- VAR: Álvaro Carranza
- Estadio: Presidente Perón
