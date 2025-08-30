Racing vs. Unión por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV

Por su parte, Unión necesita reponerse tras su eliminación de la Copa Argentina, donde fue vencido por penales por River Plate. A pesar de este traspié, el equipo de Leonardo Madelón ha mantenido un buen rendimiento en el campeonato local, perdiendo solo uno de sus seis partidos disputados. En su último encuentro liguero, logró un empate 1-1 contra Huracán. Para este partido, Franco Pardo, que fue expulsado en un encuentro anterior, volverá a la titularidad tras haber cumplido su fecha de suspensión.