Racing y Lanús, entre los clubes que más millones ganaron en las copas: cuánto sumarían si llegan a la final

El conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino tuvo un recorrido parejo y eficaz: lideró el Grupo G sobre Vasco da Gama, Melgar y Academia Puerto Cabello; eliminó a Central Córdoba por penales en octavos y dejó en el camino a Fluminense en cuartos, tras empatar en el Maracaná y ganar 1-0 en La Fortaleza.

Lanús enfrentará a la Universidad de Chile en semifinales, con la ida programada para este jueves en Santiago y la vuelta el 30 de octubre en el estadio Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez. En la otra llave, Independiente del Valle y Atlético Mineiro definirán al otro finalista el 28 de octubre en Belo Horizonte.