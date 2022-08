El Coco Basile liquidó a Chancalay por su expulsión en Racing-San Lorenzo

Racing terminó con nueve jugadores como consecuencia de las expulsiones decretadas por el árbitro Fernando Espinoza (a instancias del VAR) del delantero Tomás Chancalay y del defensor Leonardo Sigali.

La expulsión de Tomás Chancalay tras una plancha a Agustín Giay marcó el rumbo del partido e influyó en la derrota. En ese marco, Alfio “Coco” Basile criticó duramente al exjugador de Colón y habló sobre la falta.

"Además de Racing, que no jugó bien, es el peor partido que le vi jugar, este y con Barracas, los dos partidos que jugó mal, pero el sistema, la forma de querer intentar. San Lorenzo la anuló con Insua con línea de 5 y no lo vi que (Agustín) Giay después de la lesión de Chancalay no jugó más. Cómo daba vueltas, ahí dando vueltas cuando lo pisó", opinó Basile en TyC Sports.

Basile siguió y lanzó un insulto contra Chancalay: "No tenía nada. El referí es un desastre en todo, un desastre dirigiendo, no solo por las expulsiones. La expulsión está bien según cómo la mires. La de (Leonardo) Sigali está mal porque yo jugué al fútbol. La pierna sigue cuando rechazás y ganás en el suelo. Y la de Chancalay... Chancalay es un pelotu... que reacciona, una calentura que nos costó el partido".