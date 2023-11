Racing: el emotivo reencuentro de Sebastián Grazzini con un joven estudiante de periodismo

El joven le preguntó sobre las sensaciones que recibió luego de escuchar la ovación con la que la hinchada despidió al equipo. La respuesta del DT sorprendió a todos: “Lo primero que quiero decir, es que siento una gran felicidad por que vos me estés haciendo esta pregunta. Yo te conozco desde muy chiquito, hemos pasado cosas muy hermosas juntos y verte tan grande y profesional me da la misma felicidad que me dio cuando terminamos el partido y la gente de Racing vivió una fiesta. Aprovecho esta ocasión para felicitarte, sabes que te aprecio mucho y por eso sentí una alegría doble: la del triunfo y tu presencia”.

VIDEO Así fue el reencuentro de Grazzini con Santiago Lovaschi

En seguida los presentes decidieron darle un aplauso. El joven no pudo contener sus lágrimas cuando tuvo su primer contacto con el ex futbolista. El vínculo entre ellos se originó hace más de tres años, y se mantuvo durante la carrera de Grazzini en All Boys, Atlético Rafaela o Estados Unidos.

“Él es una persona muy importante de mi vida. Me genera mucho orgullo que sea el técnico de Racing”, explicó Lovaschi.